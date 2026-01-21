“El mejor campeón de la historia”: el curioso parche que estrenó Coquimbo Unido frente a Deportes Limache

Coquimbo Unido hizo su debut en la temporada 2026 este miércoles al enfrentar a Limache por la semifinal de la Supercopa que se está disputando en Viña del Mar.

Para este partido, el conjunto ‘Pirata’ estrenó su nueva indumentaria donde un parche se robó la atención de los fanáticos.

“El mejor campeón de la historia” reza el parche ubicado en la parte inferior derecha de la camiseta haciendo alusión a la sorprendente temporada alcanzada durante el 2025 donde los dirigidos Esteban González perdieron un solo encuentro por el Campeonato Nacional.

“¡Detalles que nos llenan de fuerza y coraje!" publicó el conjunto del norte del país en sus redes sociales.