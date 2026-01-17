“Si le hago un gol a la UC no creo que lo festeje... Todos saben mi cariño por el club y es lo mínimo que puedo hacer”

Lucas Pratto protagonizó una de las grandes sorpresas del actual mercado de fichajes del fútbol chileno. El delantero argentino, con pasos por Universidad Católica y River Plate, se convirtió en el flamante refuerzo de Coquimbo Unido para la temporada 2026.

El experimentado delantero de 37 años llega al cuadro pirata con la importante misión de reemplazar a Cecilio Waterman, figura del equipo que se consagró campeón del fútbol chileno en 2015 y que continuará su carrera en Universidad de Concepción.

Al respecto, Pratto habló con DSports Chile y detalló cómo se dio su llegada al elenco que ahora dirige Hernán Caputto: “La realidad es que me llamó el entrenador, me llamaron los dirigentes y que querían contar conmigo".

“Siempre sigo los resultados de la liga chilena, porque muchas veces por televisión en Argentina o en otros países que he estado es difícil ver los partidos, pero siempre estuve mirando, obviamente por mi pasado en Católica”, agregó el ‘Oso’.

En esa línea, contó que “el semestre pasado en Sarmiento tuve un gran compañero como Iván Morales y él me comentaba que Coquimbo estaba haciendo un año extraordinario. Apenas me llamaron y me dijeron de la posibilidad, ni lo dudé, dije que sí y me vine apenas pude”.

El récord que puede lograr en Copa Libertadores y su pasado en la UC

Por otro lado, Pratto fue consultado sobre la posibilidad de convertirse en el jugador argentino con más tantos en el torneo continental si anota dos o más goles. “La Copa Libertadores para mí es especial y si dijera que no, sería un mentiroso”, señaló.

“Me pone muy feliz y estoy muy agradecido que el campeón actual de la liga me quiera para jugarla. Sé que se puede dar, pero tampoco me vuelve loco. Para mí lo más importante es retribuirle toda la confianza que el club me dio”, añadió.

Además, anticipó su reencuentro con Universidad Católica en una hipotética final de la Supercopa y confesó que, en caso de anotarle un gol a los cruzados, no lo celebraría. “En algún momento nos vamos a tener que cruzar, jugamos en la misma liga”, comenzó señalando entre risas.

“Mi cariño por Católica ya lo saben todos, así que no creo que si le hago un gol lo festeje. El respeto para la gente que siempre ha confiado en mí y ha tenido un cariño grande por mí, lo mínimo que puedo hacer es retribuirle sin festejar un gol”, sentenció.