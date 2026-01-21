La insólita oferta de trabajo que sorprende al fútbol mundial: selección busca DT en redes sociales

Un insólito anuncio laboral llamó la atención en el mundo del fútbol durante las últimas horas. La Federación Ruandesa de Fútbol (FERWAFA) publicó en el portal oficial de empleos de la FIFA una vacante para el cargo de “Head Coach – Senior Men’s National Team”, con el objetivo de encontrar un nuevo técnico para su selección absoluta.

La oferta, publicada con fecha límite de postulación hasta el 3 de febrero de 2026, detalla que se trata de una posición permanente a tiempo completo con sede en Kigali, y está destinada a entrenadores interesados en liderar un proyecto nacional dentro de las competencias de CAF y FIFA.

“La Federación Ruandesa de Fútbol Asociación (FERWAFA) invita a candidatos calificados y con experiencia a postularse para el puesto de Entrenador en Jefe de la Selección Nacional Mayor Masculina”, reza la página encargada de acumular las solicitudes.

Entre los objetivos que plantean para el cargo, agrega: “El entrenador jefe dirigirá, gestionará y desarrollará el Equipo Nacional Masculino de Ruanda (”El Amavubi") para lograr la excelencia competitiva en las competiciones CECAFA, AFCON y FIFA".

Y agregan: “El rol incluye la selección del equipo, la estrategia táctica, el entrenamiento y la gestión del rendimiento, alineado con la Estrategia Nacional de Desarrollo del Fútbol de FERWAFA”.

Eso sí, no cualquiera puede soñar con ocupar este puesto. Los aspirantes deben cumplir con una serie de requisitos mínimos bastante exigentes: deben poseer Licencia CAF Pro o UEFA Pro, acreditar 10 años de experiencia “como entrenador a alto nivel profesional” y al menos cinco años “como entrenador de selección absoluta”.

Además, los postulantes deben contar con experiencia en competiciones continentales o subcontinentales, manejo de idioma inglés y/o francés y “un fuerte liderazgo y gestión de personal, con éxito en entornos multiculturales”, entre otras capacidades.