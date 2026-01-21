;

La insólita oferta de trabajo que sorprende al fútbol mundial: selección busca DT en redes sociales

La Federación de Fútbol de Ruanda publicó en la plataforma oficial de empleo de la FIFA una oferta para cubrir el puesto de director técnico de su selección absoluta.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / NurPhoto

Un insólito anuncio laboral llamó la atención en el mundo del fútbol durante las últimas horas. La Federación Ruandesa de Fútbol (FERWAFA) publicó en el portal oficial de empleos de la FIFA una vacante para el cargo de “Head Coach – Senior Men’s National Team”, con el objetivo de encontrar un nuevo técnico para su selección absoluta.

La oferta, publicada con fecha límite de postulación hasta el 3 de febrero de 2026, detalla que se trata de una posición permanente a tiempo completo con sede en Kigali, y está destinada a entrenadores interesados en liderar un proyecto nacional dentro de las competencias de CAF y FIFA.

Revisa también:

ADN

“La Federación Ruandesa de Fútbol Asociación (FERWAFA) invita a candidatos calificados y con experiencia a postularse para el puesto de Entrenador en Jefe de la Selección Nacional Mayor Masculina”, reza la página encargada de acumular las solicitudes.

Entre los objetivos que plantean para el cargo, agrega: “El entrenador jefe dirigirá, gestionará y desarrollará el Equipo Nacional Masculino de Ruanda (”El Amavubi") para lograr la excelencia competitiva en las competiciones CECAFA, AFCON y FIFA".

Y agregan: “El rol incluye la selección del equipo, la estrategia táctica, el entrenamiento y la gestión del rendimiento, alineado con la Estrategia Nacional de Desarrollo del Fútbol de FERWAFA”.

Eso sí, no cualquiera puede soñar con ocupar este puesto. Los aspirantes deben cumplir con una serie de requisitos mínimos bastante exigentes: deben poseer Licencia CAF Pro o UEFA Pro, acreditar 10 años de experiencia “como entrenador a alto nivel profesional” y al menos cinco años “como entrenador de selección absoluta”.

Además, los postulantes deben contar con experiencia en competiciones continentales o subcontinentales, manejo de idioma inglés y/o francés y “un fuerte liderazgo y gestión de personal, con éxito en entornos multiculturales”, entre otras capacidades.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad