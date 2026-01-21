;

VIDEO. Dos refuerzos de Colo Colo se juntaron y armaron esta jugada: ¡terminó en golazo ante Peñarol!

Los albos abrieron el marcador en Montevideo por medio de Víctor Felipe Méndez, tras una gran jugada colectiva entre Matías Fernández y Maximiliano Romero.

Bastián Lizama

Colo Colo tuvo un auspicioso inicio en el amistoso de este miércoles contra Peñarol por la Serie Río de La Plata, en el Estadio Centenario de Montevideo.

Después de generar dudas en sus dos primeras presentaciones del torneo de verano, el equipo de Fernando Ortiz mostró una mejor versión frente a un rival de mayor renombre y se fue al descanso en ventaja en Montevideo.

En una primera mitad igualada, el “Cacique” consiguió romper el cero por medio de Víctor Felipe Méndez (41′), quien puso el 1-0 parcial tras una gran jugada colectiva entre dos de sus nuevos refuerzos: Matías Fernández y Maximiliano Romero.

Luego de un gran pase filtrado de Fernández, Romero ingresó al área rival, aguantó la marca de un defensor y encontró el espacio para enviar un centro atrás que Méndez convirtió en gol, desatando los festejos de los hinchas albos en Uruguay.

