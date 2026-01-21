Suspenden gira de los históricos de Universidad de Chile por los incendios forestales del sur
Los ex jugadores iban a disputar dos partidos en Talcahuano y Los Ángeles. El evento fue reprogramado.
La gira de los jugadores históricos de Universidad de Chile que iban a realizar por Talcahuano y Los Ángeles fueron suspendidos por la catástrofe que afecta a las regiones del Ñuble y Biobío producto de los incendios forestales.
Los futbolistas tenían calendarizado una serie de encuentros en dichas ciudades el sábado 7 y domingo 8 de febrero, pero la decisión de la suspensión fue tomada por la organización del evento, la Corporación de Ex Futbolistas de la Universidad de Chile Más Allá del Horizonte y la Corporación Deportiva Social de Iberia.
Desde la organización informaron que las entradas ya adquiridas seguirán siendo válidas para las nuevas fechas que se programarán y que serán comunicadas oportunamente a través de los canales oficiales del evento.
Aquellos usuarios que deseen la devolución de su dinero podrán solicitarlo a través de la plataforma habilitada por Passline. Este proceso puede tomar entre 25 y 30 días hábiles.
“Hoy más que nunca debemos enfocar nuestros esfuerzos en apoyar y levantar a la gente de la Octava Región”, señalaron en el comunicado, enviando un mensaje de fuerza y apoyoa la zona afectada.
