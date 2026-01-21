;

Suspenden gira de los históricos de Universidad de Chile por los incendios forestales del sur

Los ex jugadores iban a disputar dos partidos en Talcahuano y Los Ángeles. El evento fue reprogramado.

Nicolás Lara Córdova

Suspenden gira de los históricos de Universidad de Chile por los incendios forestales del sur

La gira de los jugadores históricos de Universidad de Chile que iban a realizar por Talcahuano y Los Ángeles fueron suspendidos por la catástrofe que afecta a las regiones del Ñuble y Biobío producto de los incendios forestales.

Los futbolistas tenían calendarizado una serie de encuentros en dichas ciudades el sábado 7 y domingo 8 de febrero, pero la decisión de la suspensión fue tomada por la organización del evento, la Corporación de Ex Futbolistas de la Universidad de Chile Más Allá del Horizonte y la Corporación Deportiva Social de Iberia.

Desde la organización informaron que las entradas ya adquiridas seguirán siendo válidas para las nuevas fechas que se programarán y que serán comunicadas oportunamente a través de los canales oficiales del evento.

Aquellos usuarios que deseen la devolución de su dinero podrán solicitarlo a través de la plataforma habilitada por Passline. Este proceso puede tomar entre 25 y 30 días hábiles.

Hoy más que nunca debemos enfocar nuestros esfuerzos en apoyar y levantar a la gente de la Octava Región”, señalaron en el comunicado, enviando un mensaje de fuerza y apoyoa la zona afectada.

