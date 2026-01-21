;

VIDEO. Peñarol sorprende a Arturo Vidal y así lo recibe en Montevideo: nadie esperó este gesto en Colo Colo

El volante de los albos fue nombrado como socio honorario del club uruguayo.

Bastián Lizama

@OficialCAP

@OficialCAP

Un inesperado reconocimiento a Arturo Vidal marcó la previa del partido amistoso entre Colo Colo y Peñarol por la Serie Río de La Plata, en el Estadio Centenario de Montevideo.

En la antesala del compromiso, el cuadro uruguayo sorprendió al nombrar como socio honorario al volante de los albos, en un gesto que fue compartido por ambas partes en redes sociales.

El reconocimiento se dio luego de que el “King” recibiera una camiseta de Peñarol de manos de Walter Olivera, leyenda del elenco charrúa, quien le entregó el carnet de socio y una camiseta personalizada con su nombre y el clásico dorsal 23.

El propio Vidal respondió al gesto con palabras de agradecimiento en su cuenta oficial. “Muchas gracias a Peñarol y a su gente. Un club enorme”, escribió el mediocampista, junto a una fotografía con Olivera y Javier Méndez, refuerzo de Colo Colo y exzaguero de los aurinegros.

