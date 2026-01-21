;

Cámara despacha a ley de reajuste al sector público con alza escalonada de 3,4%: así será el aumento de salarios

Tras completar su tercer trámite, el proyecto impulsado por Hacienda fue aprobado, aunque el Congreso desechó la polémica “cláusula de amarre”.

Mario Vergara

OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS

OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS / Oscar Guerra

Tras un extenso y acalorado debate legislativo, la Cámara de Diputados aprobó y despachó a ley este miércoles el proyecto de reajuste al sector público. La iniciativa, que fue encabezada por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, logró sortear su tercer trámite constitucional, asegurando una mejora en las remuneraciones de los trabajadores del Estado para el próximo periodo.

El incremento salarial aprobado se fijó en un 3,4% nominal escalonado. Según el calendario establecido en la nueva ley, la aplicación del beneficio comenzará con un alza del 2% en diciembre de 2025, la cual será cancelada de manera retroactiva. Posteriormente, en junio, los sueldos fiscales experimentarán una segunda subida del 1,4%.

Sin embargo, el despacho de la normativa dejó un sabor amargo en el Ejecutivo debido al rechazo de uno de sus pilares más controversiales. La denominada norma de “amarre”, una disposición con la que el Gobierno pretendía proteger la estabilidad laboral de los funcionarios, no logró superar la barrera legislativa y fue descartada por los parlamentarios.

A pesar de este revés político para la gestión de Grau, los funcionarios públicos comenzarán a percibir los efectos económicos de la ley a partir del próximo mes. La aprobación definitiva pone fin a semanas de incertidumbre y negociaciones entre el Palacio de La Moneda y las distintas fuerzas políticas en el Congreso.

