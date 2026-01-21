;

Comisión de Constitución despacha reformas a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales: piden respaldo de la nueva Ministra del Deporte

El senador Matías Walker detalló los pasos a seguir para conseguir la aprobación definitiva de las modificaciones a la gestión de clubes en Chile.

Carlos Madariaga

Comisión de Constitución despacha reformas a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales: piden respaldo de la nueva Ministra del Deporte

Comisión de Constitución despacha reformas a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales: piden respaldo de la nueva Ministra del Deporte / Bcn.cl

Este martes, el proyecto de ley para la reforma a las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP) tuvo un nuevo avance legislativo.

Esto considerando que, tras siete años de debate, se votaron los últimos dos artículos por parte de la Comisión de Constitución del Senado, la cual finalmente despachó el texto.

Revisa también:

ADN

Al respecto, el autor del proyecto de ley, Matías Walker, detalló los próximos pasos a seguir para la aprobación definitiva.

Esperamos que no vaya a la Comisión de Hacienda y se ponga en tabla en la sala del Senado la próxima semana y que la Cámara de Diputados lo ratifique en tercer trámite”, explicó el representante del Partido Demócratas.

Al respecto, Walker apuntó a que Natalia Duco respalde la iniciativa legal. “Invitamos a la nueva Ministra del Deporte a darle a este proyecto el mismo apoyo que le ha entregado Jaime Pizarro”, dijo, aprovechando de plantear su perspectiva en torno a la próxima

“Es muy importante que la ministra apoye todo lo que dice relación con el deporte recreativo. Tenemos uno de los índices de sedentarismo más altos del mundo, además de continuar el apoyo al Team Chile”, cerró Matías Walker.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad