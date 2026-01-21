Comisión de Constitución despacha reformas a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales: piden respaldo de la nueva Ministra del Deporte / Bcn.cl

Este martes, el proyecto de ley para la reforma a las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP) tuvo un nuevo avance legislativo.

Esto considerando que, tras siete años de debate, se votaron los últimos dos artículos por parte de la Comisión de Constitución del Senado, la cual finalmente despachó el texto.

Al respecto, el autor del proyecto de ley, Matías Walker, detalló los próximos pasos a seguir para la aprobación definitiva.

“Esperamos que no vaya a la Comisión de Hacienda y se ponga en tabla en la sala del Senado la próxima semana y que la Cámara de Diputados lo ratifique en tercer trámite”, explicó el representante del Partido Demócratas.

Al respecto, Walker apuntó a que Natalia Duco respalde la iniciativa legal. “Invitamos a la nueva Ministra del Deporte a darle a este proyecto el mismo apoyo que le ha entregado Jaime Pizarro”, dijo, aprovechando de plantear su perspectiva en torno a la próxima

“Es muy importante que la ministra apoye todo lo que dice relación con el deporte recreativo. Tenemos uno de los índices de sedentarismo más altos del mundo, además de continuar el apoyo al Team Chile”, cerró Matías Walker.