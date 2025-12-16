Aprueban sanciones contra clubes por incumplimientos a la nueva Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales / Diego Martin

Uno de los pendientes que tiene el Congreso Nacional a la espera de la renovación de parte de sus integrantes en marzo del 2026 es la ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales.

Durante este martes, hubo avances en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.

En ese ámbito, la principal novedad es que se aprobaron multas, que pueden llegar hasta 55 millones de pesos por parte del Instituto Nacional del Deporte o de la Comisión para el Mercado Financiero, según corresponda, por infracciones a la nueva ley.

“Si no se cumplen normas por la prohibición de la multipropiedad o agentes de jugadores sean dueños de clubes, se van a poder aplicar sanciones ejemplares”, explicó uno de los autores de la reforma legislativa, el senador Matías Walker.

En los pasos a seguir está también el sancionar como delito la entrega de información maliciosamente falsa respecto de quiénes son los verdaderos dueños de los clubes.

La proyección es que en enero, dicha indicación, así como los plazos para que las organizaciones adecuen sus estatutos, se vote en la Comisión de Constitución. Para entonces, se espera ya despachar el proyecto a la sala para su aprobación en el Senado.