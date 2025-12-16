;

Aprueban sanciones contra clubes por incumplimientos a la nueva Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales

La expectativa en la Comisión de Constitución es despachar el proyecto de ley para su votación en el Senado durante enero.

Carlos Madariaga

Aprueban sanciones contra clubes por incumplimientos a la nueva Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales

Aprueban sanciones contra clubes por incumplimientos a la nueva Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales / Diego Martin

Uno de los pendientes que tiene el Congreso Nacional a la espera de la renovación de parte de sus integrantes en marzo del 2026 es la ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales.

Durante este martes, hubo avances en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.

Revisa también:

ADN

En ese ámbito, la principal novedad es que se aprobaron multas, que pueden llegar hasta 55 millones de pesos por parte del Instituto Nacional del Deporte o de la Comisión para el Mercado Financiero, según corresponda, por infracciones a la nueva ley.

Si no se cumplen normas por la prohibición de la multipropiedad o agentes de jugadores sean dueños de clubes, se van a poder aplicar sanciones ejemplares”, explicó uno de los autores de la reforma legislativa, el senador Matías Walker.

En los pasos a seguir está también el sancionar como delito la entrega de información maliciosamente falsa respecto de quiénes son los verdaderos dueños de los clubes.

La proyección es que en enero, dicha indicación, así como los plazos para que las organizaciones adecuen sus estatutos, se vote en la Comisión de Constitución. Para entonces, se espera ya despachar el proyecto a la sala para su aprobación en el Senado.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad