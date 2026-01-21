Cámara de Comercio lanza campaña para apoyar a personas afectadas por los incendios forestales / Rodrigo Fuica

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) habilitó una campaña especial a través de su plataforma Cyber.cl para canalizar apoyo a las organizaciones que se encuentran trabajando frente a la emergencia provocada por los incendios forestales que afectan a la Región del Biobío.

La iniciativa busca facilitar la colaboración de empresas y personas mediante un espacio de donaciones, seguro y confiable, que permita apoyar a instituciones acreditadas por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

Desde la CCS informaron que todas las organizaciones participantes están autorizadas para emitir certificados de donación, lo que entrega mayores garantías de transparencia y correcto uso de los aportes recibidos.

El gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago, Carlos Soublette, destacó la importancia de activar redes de apoyo ante la magnitud de la emergencia:

“Hoy más que nunca necesitamos que empresas y personas se movilicen para ayudar a quienes han perdido todo”, señaló.

Entre las fundaciones que forman parte de esta campaña se encuentran Desafío Levantemos Chile, Movidos x Chile, TECHO-Chile, Hogar de Cristo, Red de Alimentos y Fundación Gastronomía Social, todas con labores enfocadas en asistencia humanitaria.

Desde el gremio remarcaron que esta articulación entre el sector privado y las organizaciones sociales es clave para enfrentar emergencias de gran escala, razón por la cual pusieron a disposición su plataforma digital para amplificar estos esfuerzos solidarios.

Las personas y empresas interesadas en colaborar pueden ingresar a Cyber.cl directamente AQUÍ, donde encontrarán información detallada sobre cada fundación y las distintas formas de aportar a la emergencia.