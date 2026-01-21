;

Cámara de Comercio lanza campaña para apoyar a personas afectadas por los incendios forestales

La iniciativa permite realizar donaciones seguras y directas a organizaciones que trabajan en terreno frente a la emergencia.

Javiera Rivera

Cámara de Comercio lanza campaña para apoyar a personas afectadas por los incendios forestales

Cámara de Comercio lanza campaña para apoyar a personas afectadas por los incendios forestales / Rodrigo Fuica

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) habilitó una campaña especial a través de su plataforma Cyber.cl para canalizar apoyo a las organizaciones que se encuentran trabajando frente a la emergencia provocada por los incendios forestales que afectan a la Región del Biobío.

La iniciativa busca facilitar la colaboración de empresas y personas mediante un espacio de donaciones, seguro y confiable, que permita apoyar a instituciones acreditadas por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

Desde la CCS informaron que todas las organizaciones participantes están autorizadas para emitir certificados de donación, lo que entrega mayores garantías de transparencia y correcto uso de los aportes recibidos.

El gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago, Carlos Soublette, destacó la importancia de activar redes de apoyo ante la magnitud de la emergencia:

Revisa también

ADN

“Hoy más que nunca necesitamos que empresas y personas se movilicen para ayudar a quienes han perdido todo”, señaló.

Entre las fundaciones que forman parte de esta campaña se encuentran Desafío Levantemos Chile, Movidos x Chile, TECHO-Chile, Hogar de Cristo, Red de Alimentos y Fundación Gastronomía Social, todas con labores enfocadas en asistencia humanitaria.

Desde el gremio remarcaron que esta articulación entre el sector privado y las organizaciones sociales es clave para enfrentar emergencias de gran escala, razón por la cual pusieron a disposición su plataforma digital para amplificar estos esfuerzos solidarios.

Las personas y empresas interesadas en colaborar pueden ingresar a Cyber.cl directamente AQUÍ, donde encontrarán información detallada sobre cada fundación y las distintas formas de aportar a la emergencia.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad