;

Toque de queda en el Biobío por incendios forestales: estos son los horarios y comunas en que regirá la medida

Revisa a qué hora partirá la medida anunciada por las autoridades.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Durante esta jornada, y en medio de las emergencias por los incendios forestales que afectan a la región de Biobío, las autoridades confirmaron el toque de queda en las comunas más afectadas por los siniestros en la zona.

En detalle, la medida regirá para las siguientes localidades y horarios:

  • Toque de queda total en Lirquén, comuna de Penco - Desde las 19:00 horas hasta nueva orden.
  • Toque de queda total en la comuna de Penco - Desde las 20:00 horas hasta las 06:00 a.m.
  • Toque de queda total en la comuna de Nacimiento - Desde las 20:00 horas hasta las 06:00 a.m.
  • Toque de queda total en la comuna de Laja - Desde las 20:00 horas hasta las 06:00 a.m.

Asimismo, se descartó implementar esta medida en la región de Ñuble, otra de las zonas afectadas por las llamas.

Según informó CONAF, 11 siniestros de gran magnitud, superiores a las 200 hectáreas, permanecen vigentes y concentran más del 60% del área quemada, mientras que actualmente 28 incendios se mantienen en combate y otros 7 bajo observación, con mayor impacto en las regiones del centro sur.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad