Toque de queda en el Biobío por incendios forestales: estos son los horarios y comunas en que regirá la medida

Durante esta jornada, y en medio de las emergencias por los incendios forestales que afectan a la región de Biobío, las autoridades confirmaron el toque de queda en las comunas más afectadas por los siniestros en la zona.

En detalle, la medida regirá para las siguientes localidades y horarios:

Toque de queda total en Lirquén , comuna de Penco - Desde las 19:00 horas hasta nueva orden.

, comuna de Penco - Desde las 19:00 horas hasta nueva orden. Toque de queda total en la comuna de Penco - Desde las 20:00 horas hasta las 06:00 a.m.

- Desde las 20:00 horas hasta las 06:00 a.m. Toque de queda total en la comuna de Nacimiento - Desde las 20:00 horas hasta las 06:00 a.m.

- Desde las 20:00 horas hasta las 06:00 a.m. Toque de queda total en la comuna de Laja - Desde las 20:00 horas hasta las 06:00 a.m.

Asimismo, se descartó implementar esta medida en la región de Ñuble, otra de las zonas afectadas por las llamas.

Según informó CONAF, 11 siniestros de gran magnitud, superiores a las 200 hectáreas, permanecen vigentes y concentran más del 60% del área quemada, mientras que actualmente 28 incendios se mantienen en combate y otros 7 bajo observación, con mayor impacto en las regiones del centro sur.