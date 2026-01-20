;

ADN Hoy. Incendios forestales: SML identifica a seis víctimas y advierte que el proceso podría extenderse por semanas

La directora nacional del Servicio Médico Legal habló con ADN Hoy y confirmó que 20 personas fallecidas ya ingresaron a la institución, señalando que solo seis han podido ser identificadas por huella dactilar y que el resto deberá ser reconocido mediante ADN.

Cristóbal Álvarez

Incendios forestales: SML identifica a seis víctimas y advierte que el proceso podría extenderse por semanas

Durante esta jornada, el Servicio Médico Legal (SML) entregó un nuevo balance sobre el trabajo de identificación de las personas fallecidas producto de los incendios forestales que afectan a las regiones de La Araucanía, Ñuble y Biobío, un proceso que, según advirtieron, sigue en desarrollo y podría extenderse por varias semanas.

En conversación con ADN Hoy, la directora nacional del Servicio Médico Legal, Marisol Prado Villegas, informó que hasta ahora han ingresado 20 víctimas fatales a la institución, todas las cuales ya fueron sometidas a autopsia. De ese total, seis personas han sido identificadas mediante huella dactilar, mientras que el resto deberá ser reconocido a través de análisis genéticos debido al estado en que fueron encontrados los cuerpos.

“Desde el primer momento iniciamos las pericias correspondientes y ya se realizaron las autopsias a la totalidad de estas personas. Sin embargo, debido al estado de los cuerpos, el resto de las identificaciones deberá realizarse a través de ADN”, explicó la directora.

En ese contexto, Prado detalló que este lunes el SML se incorporó directamente a las labores de búsqueda en terreno, junto a la Policía de Investigaciones y la Fiscalía, desplegando un equipo especializado en antropología forense y técnicos provenientes de la región de Valparaíso, con experiencia en los megaincendios registrados en esa zona.

El objetivo es realizar una búsqueda más directa y exhaustiva en las zonas afectadas, para tener la certeza de que no exista ninguna persona fallecida que no haya sido levantada, eventualmente por encontrarse bajo los escombros”, señaló.

Reconocimiento de víctimas

Respecto al rol de los familiares, la directora subrayó que su participación es clave para avanzar en la identificación científica de las víctimas. Según indicó, ya se entrevistó a 15 de las 20 familias, lo que permite levantar antecedentes y obtener muestras genéticas necesarias para los cruces de ADN.

“A través de las entrevistas y de las muestras genéticas de los familiares, podemos construir los perfiles necesarios para confirmar científicamente la identidad de las víctimas”, sostuvo.

Sobre los plazos, Prado recordó que estos procesos pueden extenderse, tal como ocurrió tras los incendios de Viña del Mar, donde algunas identificaciones demoraron meses. La duración, explicó, depende principalmente de la calidad de las muestras disponibles.

Cuando contamos con muestras sanguíneas el proceso es más rápido, pero en muchos casos debemos trabajar con muestras óseas, lo que requiere procedimientos más complejos y análisis reiterados para alcanzar una certeza cercana al 99 %”, precisó.

Finalmente, en cuanto a las zonas donde se concentran las labores, el trabajo se ha focalizado principalmente en Irquén y sectores aledaños como Ríos de Chile, áreas que se van ampliando a medida que la Fiscalía libera nuevos sitios para el ingreso de los equipos especializados.

