BuildWithin: esto hace la empresa fundada en EE. UU. por Ximena Lincolao, futura ministra de Ciencias de Kast

Tras el éxito de sus plataformas en el mercado estadounidense, Ximena Lincolao se prepara para aplicar su visión de “aprendizaje dual” en el gabinete de Kast.

Mario Vergara

FOTO:LUKAS SOLIS/AGENCIAUNO

FOTO:LUKAS SOLIS/AGENCIAUNO / Lukas Solis

El Presidente electo José Antonio Kast ha designado a la destacada empresaria tecnológica Ximena Lincolao como la futura ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Conocida en el ámbito internacional como una “Titán de la tecnología”, Lincolao aterriza en el gabinete chileno con una trayectoria forjada en el ecosistema de innovación de Estados Unidos, donde fundó plataformas que hoy son referentes en la modernización de la fuerza laboral.

El pilar de su carrera se cimentó en Phone2Action, una plataforma pionera en participación ciudadana y tecnología cívica que Lincolao presentó con éxito en diversos foros globales. Fue a partir de esta experiencia donde el equipo liderado por la chilena-estadounidense comenzó a implementar programas de contratación basados en habilidades, formando a sus propios empleados ante la brecha de talento técnico.

BuildWithin

Según los registros de su actividad empresarial, de esa necesidad de formación interna nació en 2021 BuildWithin, su proyecto más reciente y ambicioso. Cofundada junto a la exfuncionaria de educación Michelle Rhee, esta firma se especializa en programas de aprendizaje y capacitación en el trabajo (apprenticeships), conectando directamente a empleadores con nuevos talentos mediante tecnología de punta.

BuildWithin no es solo una plataforma educativa, sino un software complejo que integra CRM, LMS e Inteligencia Artificial para la gestión profesional. Como reportan antecedentes de la compañía, el modelo opera bajo ocupaciones aprobadas por el Departamento de Trabajo de EE. UU., lo que valida su metodología de formación dual y apoyo práctico en el entorno laboral.

La visión de Lincolao se basa en la evolución constante: BuildWithin es considerada la extensión natural del éxito de Phone2Action, capitalizando años de experiencia en el desarrollo de capital humano. En la actualidad, Lincolao es reconocida como una figura clave para tender puentes entre la tecnología aplicada y la política pública chilena.

Con este nombramiento, el Ejecutivo apunta a importar un modelo de gestión donde la ciencia y la tecnología no solo generen conocimiento, sino que sirvan de motor para modernizar la fuerza laboral del país. Se espera que la nueva ministra lidere la transición hacia sistemas de aprendizaje más ágiles y conectados con las necesidades reales de la industria tecnológica global.

