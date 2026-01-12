Quién es Ximena Lincolao: La “titán de la tecnología” que asoma como la carta de Kast para el Ministerio de Ciencia

La inauguración de Congreso Futuro 2026 no solo estuvo marcada por el inédito encuentro entre los presidentes Gabriel Boric y José Antonio Kast, sino también por la irrupción de un nombre que hasta ahora se mantenía bajo reserva en la política local: Ximena Lincolao Gates. La emprendedora chilena-estadounidense llegó al Salón de Honor del ex Congreso Nacional acompañando al mandatario electo, posicionándose inmediatamente como la carta más segura para asumir el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en marzo próximo.

Su presencia no fue casual. Según fuentes de la organización, una de las exigencias explícitas de José Antonio Kast para asistir al evento fue poder ingresar al recinto junto a Lincolao y que ella tuviera un asiento reservado en primera fila, al lado suyo. La señal política se completó al finalizar la ceremonia, cuando Kast se aseguró de presentarla personalmente al Presidente Boric antes de retirarse hacia los Tribunales de Justicia.

Un perfil internacional: “Titán de la tecnología”

Ximena Lincolao no es una desconocida en el mundo de la innovación global. De profesión profesora, ha construido una sólida carrera en Estados Unidos como cofundadora de plataformas tecnológicas de alto impacto como Phone2Action y BuildWithin. Su trayectoria ha sido reconocida por medios de prestigio mundial: en 2016, la revista Forbes la destacó como una de las cinco mujeres que estaba movilizando a la comunidad latina en EE.UU., y en 2019, la revista Washingtonian la denominó como una “Titán de la tecnología”.

Quienes conocen su trabajo la describen sin rodeos: “Es una genia”. Este perfil técnico y empresarial calza con el mensaje que Kast entregó en su discurso, donde aseguró que su gobierno no mirará la ciencia “como una especie de apéndice”, prometiendo sorprender con sus nombramientos, consigna La Tercera.

El círculo de confianza

La importancia de Lincolao en el futuro esquema de gobierno quedó en evidencia no solo por su ubicación protocolar, sino por su comitiva. Además de ingresar con el presidente electo, la posible ministra estuvo acompañada en el evento por su marido y sus dos hermanas, una condición que también fue solicitada por el equipo de Kast para la ceremonia.

Mientras los discursos oficiales de Boric y Kast se centraban en la colaboración y el futuro de la inteligencia artificial, la aparición de Lincolao envió un mensaje paralelo: la ciencia tendrá un rostro de alto perfil internacional en la próxima administración.