El día en que un ministro de Kast dijo que el presidente electo “no está a la altura de los desafíos modernos del país”

La confirmación de Iván Poduje como el próximo ministro de Vivienda ha desatado una fuerte polvareda digital y política debido a la reaparición de declaraciones donde el arquitecto cuestionaba severamente la capacidad de liderazgo de José Antonio Kast. Los dichos, emitidos en octubre de 2024 durante su candidatura a la alcaldía de Viña del Mar, reflotaron apenas se ratificó su nombre para integrar el primer anillo de la nueva administración.

En aquella oportunidad, en entrevista con CNN, Poduje fue tajante al descartar cualquier colaboración con el hoy mandatario electo. “No creo que José Antonio Kast sea presidente. No creo que lo sea. No está a la altura de los desafíos modernos que tiene el país", afirmó en esa fecha, agregando que lo consideraba un candidato “muy conservador” y cuyas declaraciones fomentaban la “odiosidad y polarización”.

Ivan Poduje: “No creo que Kast sea presidente. No creo que lo sea. No está a la altura de los desafíos modernos que tiene el país, de las nuevas tendencias de elecciones, de la vida moderna. Es un candidato muy conservador para el país que tenemos hoy día” #Gabinete pic.twitter.com/Vkh0EwQ2X1 — Rodrigo Saavedra (@R_SaavedraM) January 21, 2026

De acuerdo con los registros de la entrevista, el urbanista incluso puso en duda la credibilidad de Kast tras el segundo proceso constitucional liderado por Republicanos. Poduje argumentó que el giro discursivo del mandatario respecto a la importancia de la Constitución le generó una “mala impresión”.

A pesar de estos antecedentes, la relación parece haber dado un giro pragmático. Esta misma mañana, Poduje fue visto acompañando a Kast en el Palacio de La Moneda, participando activamente en la reunión con el Presidente Gabriel Boric para coordinar la respuesta ante la emergencia por los incendios forestales. No obstante, su nombramiento no solo genera ruido en el entorno presidencial, sino también en Chile Vamos, coalición con la que el arquitecto ha mantenido roces históricos.

Según lo expuesto en el archivo documental, las críticas de Poduje hacia Kast se centraban especialmente en su visión sobre las mujeres y su desconexión con las “nuevas tendencias de elecciones”. Pese a ello, el arquitecto sí reconoció en el pasado tener una “gran opinión” de figuras republicanas específicas, como Ruth Hurtado o el diputado José Meza, lo que pudo facilitar los puentes para su actual designación.

El arribo de Poduje al Ministerio de Vivienda plantea ahora el desafío de la cohesión interna en un gabinete que mezcla perfiles técnicos con figuras que, hasta hace poco, se situaban en la vereda opuesta del pensamiento del Presidente electo. La gestión de los incendios será la primera prueba de fuego para medir la efectividad de esta inesperada alianza política.