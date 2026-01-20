;

Tribunal de Disciplina vuelve a castigar a Deportes Melipilla y San Antonio Unido: ¿quién desciende en la Segunda División Profesional?

Los dos fallos condenan a ambos equipos a perder la categoría, aunque la situación de Barnechea mantiene todo en incertidumbre.

Carlos Madariaga

Tribunal de Disciplina vuelve a castigar a Deportes Melipilla y San Antonio Unido: ¿quién desciende en la Segunda División Profesional?

Tribunal de Disciplina vuelve a castigar a Deportes Melipilla y San Antonio Unido: ¿quién desciende en la Segunda División Profesional? / Agencia Uno

Aun cuando se dejó de jugar al fútbol en Chile hace más de un mes, el Tribunal de Disciplina de la ANFP no ha dejado de tener trabajo, sobre todo respecto a irregularidades en la Segunda División Profesional.

Por una parte, la primera sala de la orgánica entregó su fallo contra San Antonio Unido por el no pago de remuneraciones correspondientes al mes de octubre de 2025.

Revisa también:

ADN

Considerando que el cuadro del litoral ya había sido castigado por situaciones similares en abril, junio y julio, se sancionó al SAU con la pérdida de la categoría, “pasando todos los equipos que terminaren con menos puntos a estar un lugar más arriba en la tabla de posiciones correspondiente, quedando el infractor en el último lugar”, según se lee en el fallo.

El tema es que, en paralelo, la misma primera sala del Tribunal de Disciplina también sancionó, por incumplimiento en el pago de cotizaciones previsionales en octubre de 2025, a Deportes Melipilla.

Apelando también a la frecuencia en la infracción, con incumplimientos en marzo, agosto y septiembre, el “Potro Solitario” igualmente perdió la categoría, “pasando todos los equipos que terminaren con menos puntos a estar un lugar más arriba en la tabla de posiciones correspondiente, quedando el infractor en el último lugar”, según consigna el fallo.

Tanto San Antonio Unido como Deportes Melipilla tienen cinco días hábiles para apelar ante la segunda sala del Tribunal de Disciplina.

El detalle es que, como se superponen los castigos, es el directorio de la ANFP el que deberá zanjar la situación respecto al ordenamiento de ambos en la tabla.

Esto tomando en cuenta que los dos últimos clubes de la Segunda División Profesional perderán la categoría, pero con el estatus de AC Barnechea aún en duda, pues tras perder en su reclamo ante la Corte Suprema, la ANFP todavía no resuelve si desafiliarán o no a los huaicocheros.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad