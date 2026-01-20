Tribunal de Disciplina vuelve a castigar a Deportes Melipilla y San Antonio Unido: ¿quién desciende en la Segunda División Profesional? / Agencia Uno

Aun cuando se dejó de jugar al fútbol en Chile hace más de un mes, el Tribunal de Disciplina de la ANFP no ha dejado de tener trabajo, sobre todo respecto a irregularidades en la Segunda División Profesional.

Por una parte, la primera sala de la orgánica entregó su fallo contra San Antonio Unido por el no pago de remuneraciones correspondientes al mes de octubre de 2025.

Considerando que el cuadro del litoral ya había sido castigado por situaciones similares en abril, junio y julio, se sancionó al SAU con la pérdida de la categoría, “pasando todos los equipos que terminaren con menos puntos a estar un lugar más arriba en la tabla de posiciones correspondiente, quedando el infractor en el último lugar”, según se lee en el fallo.

El tema es que, en paralelo, la misma primera sala del Tribunal de Disciplina también sancionó, por incumplimiento en el pago de cotizaciones previsionales en octubre de 2025, a Deportes Melipilla.

Apelando también a la frecuencia en la infracción, con incumplimientos en marzo, agosto y septiembre, el “Potro Solitario” igualmente perdió la categoría, “pasando todos los equipos que terminaren con menos puntos a estar un lugar más arriba en la tabla de posiciones correspondiente, quedando el infractor en el último lugar”, según consigna el fallo.

Tanto San Antonio Unido como Deportes Melipilla tienen cinco días hábiles para apelar ante la segunda sala del Tribunal de Disciplina.

El detalle es que, como se superponen los castigos, es el directorio de la ANFP el que deberá zanjar la situación respecto al ordenamiento de ambos en la tabla.

Esto tomando en cuenta que los dos últimos clubes de la Segunda División Profesional perderán la categoría, pero con el estatus de AC Barnechea aún en duda, pues tras perder en su reclamo ante la Corte Suprema, la ANFP todavía no resuelve si desafiliarán o no a los huaicocheros.