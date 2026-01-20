;

“No quiero plata, solo me interesa jugar en...”: Vecchio se ofrece a otro club tras su quiebre con Unión Española

El volante argentino podría irse del cuadro “hispano” a pocas semanas de ser anunciado como refuerzo para la temporada 2026.

El pasado 24 de diciembre, Unión Española hizo oficial el regreso de Emiliano Vecchio para disputar la temporada 2026. Sin embargo, a casi un mes del anuncio, la relación entre el jugador y el club está en un punto crítico.

Y es que el mediocampista argentino no se ha presentado a los entrenamientos debido a un malentendido contractual con los “hispanos”, lo que ha generado la molestia de la dirigencia. Es más, en Unión evalúan rescindir el contrato del volante por ausencia injustificada.

En medio de este conflicto, Vecchio conversó con un medio argentino y confesó su deseo de jugar en San Lorenzo de Almagro, sin importar las condiciones económicas.

“Yo quiero jugar en el Gasómetro (estadio de San Lorenzo). No me importa nada. Quiero que me vea un mes Damián Ayude (DT de San Lorenzo) y si él cree que no estoy apto, me voy solo. No quiero plata, solo me interesa jugar en San Lorenzo”, comentó el futbolista en diálogo con Mundo Azulgrana.

El medio citado señaló que Emiliano Vecchio está libre, aunque Unión Española aún no ha hecho oficial su salida. Además, la misma fuente indicó que San Lorenzo analizará la situación del volante.

“La postura del jugador ya fue comunicada a los dirigentes y al cuerpo técnico, que ahora deberán evaluar una situación atípica en pleno mercado de pases. Sin costo, sin exigencias y con un fuerte deseo personal, el nombre de Vecchio quedó sobre la mesa”, agregaron desde Mundo Azulgrana.

