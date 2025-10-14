San Antonio Unido queda fuera del fútbol profesional en Chile tras dura sanción del Tribunal de Disciplina

San Antonio Unido recibió un golpe letal en torno a sus pretensiones de mantenerse en el fútbol profesional.

La serie de problemas financieros que llevaron a la dirigencia del club a declararse en quiebra en julio ha llevado también a líos con el reglamento de la Segunda División Profesional.

Tras no haber cumplido sus obligaciones laborales y previsionales con el plantel en junio, sufrió ya la resta de seis puntos, que se suman a las tres unidades menos por el retraso en el mes de abril.

A lo anterior se suma otro punto menos por la no reposición en el tiempo que correspondía de la boleta de garantía que pidió usar para cubrir los sueldos del mes de junio.

El problema es que aquella falta de liquidez en torno a los fondos llevó a la Unidad de Control Financiero de la ANFP a denunciar a San Antonio Unido, cuestión que derivó en que la Primera Sala del Tribunal de Disciplina sancionó al club con la resta de tres puntos por cada semana de retraso en el pago de la garantía de participación, según lo que plantea el artículo 63 de las bases de la Segunda División Profesional.

La directiva de San Antonio Unido apeló, apuntando a una “inconsistencia en la sentencia respecto a la fecha de inicio (dies a quo) para el cómputo del plazo de cinco días hábiles para reponer la garantía”, según se lee en el fallo de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina, la cual finalmente fijó el 1 de agosto como la fecha desde la cual debe computarse el retraso para efectos del castigo, desestimando lo planeado por el club “del timón y la gaviota”.

“El argumento del club recurrente respecto a la necesidad de una notificación unificada o un acto de liquidación formal para iniciar el cómputo del plazo carece de sustento normativo. No existe disposición en las Bases o Reglamentos que exija dicha formalidad. Las comunicaciones electrónicas sostenidas entre la ANFP y los representantes del club son un medio idóneo y suficiente para tener por notificado al club de la ejecución de la garantía y del monto que debía ser repuesto”, remarcaron desde el órgano jurídico.

Así las cosas, tomando en cuenta la fecha, San Antonio Unido sufrirá la resta de 30 puntos a la fecha de la resolución, 10 de octubre (10 semanas transcurridas desde que todavía no se acredita la reposición de la garantía), lo que hará que el equipo pase de tener 18 puntos a -9 unidades, sentenciando su descenso al fútbol amateur, considerando que solo quedan cuatro fechas para el final de la Segunda División Profesional.