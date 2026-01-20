;

La polémica omisión de la U al anunciar el fichaje de Juan Martín Lucero

Los azules destacaron la carrera del argentino y mencionaron a sus anteriores clubes, pero evitaron nombrar a Colo Colo.

Daniel Ramírez

Udechile.cl

Udechile.cl

Este martes, Universidad de Chile oficializó el fichaje de Juan Martín Lucero, quien volvió al fútbol chileno después de tres años de su paso por Colo Colo.

Al anunciar la llegada del delantero, los azules destacaron la carrera del argentino y mencionaron a sus anteriores clubes, pero evitaron nombrar al “Cacique”.

“Su trayectoria le permitió conocer el fútbol chileno, además de completar exitosos pasos en Argentina (Defensa y Justicia, Independiente, Godoy Cruz y Vélez Sarsfield), Malasia (Johor Darul Takzim), México (Club Tijuana) y Brasil (Fortaleza)”, señaló la U a través de una nota en su sitio oficial.

ADN

Vale recordar que Juan Martín Lucero vistió la camiseta de Colo Colo en 2022. En su paso por el cuadro albo, el “Gato” anotó 24 goles y ganó dos títulos: conquistó el Campeonato Nacional y la Supercopa.

Además, el atacante trasandino fue elegido como el mejor jugador de la temporada 2022 del fútbol chileno en la Gala Crack, recibiendo un premio por su buena campaña con el “Cacique”.

