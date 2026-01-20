;

VIDEO. Garnero revela la clave del triunfo de la UC ante Huachipato en la Supercopa: “El año pasado no pasaba eso”

“Hoy el equipo estaba perdiendo y teníamos la alternativa de jugadores que sabíamos que iban a modificar el partido”, afirmó el entrenador de los cruzados.

Javier Catalán

Captura: Youtube de Cruzados

Cruzados cumplió los deseos de Daniel Garnero en materia de refuerzos y el plantel respondió en su primer partido oficial de la temporada: triunfo por 4-2 ante Huachipato y clasificación directa a la final de la Supercopa.

En conferencia de prensa tras la victoria, el entrenador de los cruzados destacó que los cambios realizados en el segundo tiempo fueron clave para concretar la remontada, ya que le dieron una nueva energía al conjunto precordillerano.

“Nos pusimos en desventaja, a mi entender, de manera muy injusta. Estábamos dominando; no éramos muy claros, pero tuvimos una situación muy clara. En un pequeño error nos convierten un gol faltando poco, lo que puede afectar la parte anímica, pero por suerte no fue así”, comenzó analizando el DT.

A mí lo que más me gustó es que, ante la adversidad, el equipo no claudicó en su intención de ir a buscar el partido y la manera en que lo fue a buscar. No nos afectó ir perdiendo dos veces, y eso, en este momento de inicio de temporada, es un valor muy importante”, agregó sobre lo que más destacó de sus jugadores.

Consultado directamente por el mercado de fichajes realizado este verano, señaló: “Nosotros equilibramos el plantel respecto de otros competidores. El año pasado teníamos muy poco recambio. Hoy el equipo estaba perdiendo y teníamos la alternativa de jugadores que sabíamos que iban a modificar el partido, y el año pasado no nos pasaba eso”.

Contento, porque buscamos una manera y el equipo está intentándolo. Obviamente no estamos con la precisión necesaria para el alto rendimiento, porque recién salimos de trabajos de mucha intensidad y el campo de juego tampoco estaba en buenas condiciones. Me gustó la actitud, la intensidad y el no claudicar: ante la adversidad, el equipo siguió buscando”, cerró Garnero.

