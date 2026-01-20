“Esperemos que sea un partido interesante”: Salas defiende la “Tarde Albiverde” contra la proyección de Colo Colo

Deportes Temuco trabaja en su pretemporada ya dando por cerrada la incorporación de refuerzos con miras a la Primera B 2026.

“Estamos muy conformes con cómo se armó el plantel. Fue muy trabajado en detalles con el cuerpo técnico, con la dirigencia y la gente que me acompaña analizamos cada jugador. Creo que hemos armado un buen plantel, se ve muy bien, se ve rejuvenecido también, que es importante para las pretensiones que tenemos y las pretensiones que tiene el técnico”, reconoció el presidente del “Indio Pije”, Marcelo Salas, que celebró tener ya cerrado al equipo con semanas de anticipación al arranque de las competencias.

“Creo que hicimos, no un récord, pero sí un arduo trabajo para estar, cuando nos quedan todavía 10 días de pretemporada, con el plantel completo. En ese sentido estamos tranquilos, pero ojalá que la pretemporada la aprovechen al máximo los chicos y podamos tener un buen año”, resaltó el exdelantero, quien también aclaró la situación de Diego Buonanotte.

El exvolante de la UC se molestó luego que se dijera que su continuidad en Deportes Temuco “no era una prioridad”, asegurando, en diálogo con Primera B Chile, que “duelen algunas cosas, uno es grande y cree que debe tener otro trato porque uno se ha portado siempre bien”.

“Está entrenando a la par con los chicos, entrenando igual que el resto y se le ve muy bien, muy motivado. Esa es la visión que tenemos nosotros. El cuerpo técnico también lo tiene considerado, tiene el contrato vigente y lo consideramos en este año en nuestro plantel. A nosotros no nos ha comentado nada puntual ni particular de alguna otra opción”, replicó Marcelo Salas.

También defendió el hecho de que, para la “Noche Albiverde”, el sábado 24 de enero, Deportes Temuco enfrente a la serie Proyección de Colo Colo.

“Los clubes de Primera B ya tenían compromisos, seguramente también todos tienen su noche de presentación el mismo día de nosotros, entonces por eso costó un poco encontrar rival, pero ahí tuvimos la mano de Colo Colo, que nos facilitó jugar con sus jugadores de proyección y algunos jugadores que no vayan a los partidos que tienen comprometidos. Esperemos que sea un partido interesante. Yo creo que lo más importante es la presentación de nuestro plantel, ver en acción en vivo al plantel 26 y ahí empezar a sumar minutos para que lleguen bien a la Copa Chile y después al torneo”, concluyó el “Matador”.