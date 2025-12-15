;

Mercado de fichajes de la Primera B: altas, bajas y renovaciones

En ADN.CL te actualizamos del desarrollo de los cambios en los 16 equipos del ascenso en 2026.

Carlos Madariaga

Hace poco más de una semana se cerró la Liguilla de Ascenso, la última instancia que marcó el desarrollo de la Primera B, con la victoria de Deportes Concepción.

Sin embargo, ya la segunda categoría en importancia comenzó a moverse en torno a la conformación de los planteles de cara a la disputa de un torneo que tendrá como grandes novedades las caídas de Unión Española y Deportes Iquique desde Primera División.

En ADN.CL te actualizamos día a día el desarrollo del mercado de fichajes del ascenso con miras al 2026.

Altas, bajas, renovaciones de la Primera B 2026

Cobreloa

Altas: Bastián San Juan (Rangers).

Bajas:

Renuevan: César Bravo (DT), David Tapia.

Curicó Unido

Altas: Damián Tello (Talleres de Escalada, ARG), Joaquín Romo (Universidad de Concepción), Roberto Riveros (Deportes Temuco), Enzo Ormeño (Santiago Morning), Gabriel Sarria (San Luis de Quillota), Javier Retamales (San Luis de Quillota), Dilan Acevedo (San Antonio Unido), Diego Muñoz (Trasandino).

Bajas:

Renuevan: Ian Aliaga, Henry Sanhueza, Braulio Guisolfo,

Deportes Antofagasta

Altas:

Bajas:

Renuevan: Luis Marcoleta (DT).

Deportes Copiapó

Altas:

Bajas: Hernán Caputto (DT).

Renuevan:

Deportes Iquique

Altas:

Bajas:

Renuevan:

Deportes Puerto Montt

Altas: Emiliano Astorga (DT).

Bajas: Jaime Vera (DT).

Renuevan: Reiner Castro, José Cárdenas, Danilo Díaz, Gabriel Castillo, Luis Ureta, Cristóbal Vargas, Maximiliano Riveros, Francisco Calisto.

Deportes Recoleta

Altas: Francisco Arrué (DT).

Bajas:

Renuevan: Mikel Arguinarena, Jason Flores.

Deportes Santa Cruz

Altas:

Bajas:

Renuevan: John Armijo (DT).

Deportes Temuco

Altas: Arturo Sanhueza (DT), Sebastián Molina (Universidad de Concepción), Miguel Sanhueza (Rangers), Franco Ortega (Magallanes), Nicolás Astete (Deportes Concepción).

Bajas: Roberto Riveros.

Renuevan: Enzo Lettieri, Max Torrealba.

Magallanes

Altas:

Bajas: Franco Ortega.

Renuevan:

Rangers

Altas: Damián González (Universidad de Concepción), Kevin Vásquez (Santiago Morning)

Bajas: Miguel Sanhueza, Bastián San Juan.

Renuevan: Erwin Durán (DT), Ignacio Ibáñez, Claudio Servetti, José Luis Gamonal.

San Luis de Quillota

Altas: Humberto Suazo (DT),

Bajas: Gabriel Sarria, Javier Retamales, Yerko Águila.

Renuevan: Nicolás Muñoz, Gonzalo Bustos.

San Marcos de Arica

Altas: Iván Sandrock (DT), Boris Sagredo (Unión San Felipe), Gonzalo Reyes (Santiago Morning), Yerko Águila (San Luis de Quillota), Mauricio Iturra (Santiago Morning).

Bajas:

Renuevan: Camilo Melivilú, Camilo Rencoret.

Santiago Wanderers

Altas:

Bajas:

Renuevan:

Unión Española

Altas:

Bajas:

Renuevan: Gonzalo Villagra (DT).

Unión San Felipe

Altas: Luis Landeros (DT),

Bajas: Boris Sagredo.

Renuevan:

