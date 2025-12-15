Mercado de fichajes de la Primera B: altas, bajas y renovaciones
En ADN.CL te actualizamos del desarrollo de los cambios en los 16 equipos del ascenso en 2026.
Hace poco más de una semana se cerró la Liguilla de Ascenso, la última instancia que marcó el desarrollo de la Primera B, con la victoria de Deportes Concepción.
Sin embargo, ya la segunda categoría en importancia comenzó a moverse en torno a la conformación de los planteles de cara a la disputa de un torneo que tendrá como grandes novedades las caídas de Unión Española y Deportes Iquique desde Primera División.
En ADN.CL te actualizamos día a día el desarrollo del mercado de fichajes del ascenso con miras al 2026.
Altas, bajas, renovaciones de la Primera B 2026
Cobreloa
Altas: Bastián San Juan (Rangers).
Bajas:
Renuevan: César Bravo (DT), David Tapia.
Curicó Unido
Altas: Damián Tello (Talleres de Escalada, ARG), Joaquín Romo (Universidad de Concepción), Roberto Riveros (Deportes Temuco), Enzo Ormeño (Santiago Morning), Gabriel Sarria (San Luis de Quillota), Javier Retamales (San Luis de Quillota), Dilan Acevedo (San Antonio Unido), Diego Muñoz (Trasandino).
Bajas:
Renuevan: Ian Aliaga, Henry Sanhueza, Braulio Guisolfo,
Deportes Antofagasta
Altas:
Bajas:
Renuevan: Luis Marcoleta (DT).
Deportes Copiapó
Altas:
Bajas: Hernán Caputto (DT).
Renuevan:
Deportes Iquique
Altas:
Bajas:
Renuevan:
Deportes Puerto Montt
Altas: Emiliano Astorga (DT).
Bajas: Jaime Vera (DT).
Renuevan: Reiner Castro, José Cárdenas, Danilo Díaz, Gabriel Castillo, Luis Ureta, Cristóbal Vargas, Maximiliano Riveros, Francisco Calisto.
Deportes Recoleta
Altas: Francisco Arrué (DT).
Bajas:
Renuevan: Mikel Arguinarena, Jason Flores.
Deportes Santa Cruz
Altas:
Bajas:
Renuevan: John Armijo (DT).
Deportes Temuco
Altas: Arturo Sanhueza (DT), Sebastián Molina (Universidad de Concepción), Miguel Sanhueza (Rangers), Franco Ortega (Magallanes), Nicolás Astete (Deportes Concepción).
Bajas: Roberto Riveros.
Renuevan: Enzo Lettieri, Max Torrealba.
Magallanes
Altas:
Bajas: Franco Ortega.
Renuevan:
Rangers
Altas: Damián González (Universidad de Concepción), Kevin Vásquez (Santiago Morning)
Bajas: Miguel Sanhueza, Bastián San Juan.
Renuevan: Erwin Durán (DT), Ignacio Ibáñez, Claudio Servetti, José Luis Gamonal.
San Luis de Quillota
Altas: Humberto Suazo (DT),
Bajas: Gabriel Sarria, Javier Retamales, Yerko Águila.
Renuevan: Nicolás Muñoz, Gonzalo Bustos.
San Marcos de Arica
Altas: Iván Sandrock (DT), Boris Sagredo (Unión San Felipe), Gonzalo Reyes (Santiago Morning), Yerko Águila (San Luis de Quillota), Mauricio Iturra (Santiago Morning).
Bajas:
Renuevan: Camilo Melivilú, Camilo Rencoret.
Santiago Wanderers
Altas:
Bajas:
Renuevan:
Unión Española
Altas:
Bajas:
Renuevan: Gonzalo Villagra (DT).
Unión San Felipe
Altas: Luis Landeros (DT),
Bajas: Boris Sagredo.
Renuevan:
