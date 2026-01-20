;

“Descansa en paz”: periodista Rodrigo Sepúlveda sufre triste pérdida personal y conmueve a las redes sociales

El rostro de Mega informó el fallecimiento de una de sus mascotas.

Javier Méndez

Imagen de archivo.

Imagen de archivo. / Captura

El periodista de Mega, Rodrigo Sepúlveda, utilizó sus redes sociales para confirmar una lamentable noticia que lo golpeó recientemente.

A través de una publicación de Instagram, el rostro de la señal privada informó la muerte de su perrita Nala, un miembro más de su familia.

“Descansa en paz Nala. Infinitas gracias por tanto”, escribió en una emotiva publicación donde se ven distintas fotos de su mascota.

La misma era adoptada y, hace algunos años, él la definió como “un poco malvada”, aunque también amorosa y sumamente leal.

Tanto sus seguidores como distintas figuras de las comunicaciones le dejaron mensajes de aliento. “Lo siento mucho ! Un abrazo grande querido”, comentó Luis Sandoval. “Abrazo amigo y fuerza”, sumó Alberto Jesús López, El Trovador del Gol.

Revisa también:

Por lo demás, no es la primera vez que sufre una pérdida similar. En junio de 2021 también comunicó el fallecimiento de Lucas, un perrito que lo acompañó por 11 años.

“Se nos va parte de nuestra vida”, contó en ese entonces. Su amigo había tenido un tumor durante más de un año. h

He estado súper triste, súper tirado, súper botado. Me he tenido que levantar porque han pasado cosas relevantes”, dijo.

