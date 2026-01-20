Periodista de Chilevisión sufrió feroz parada de carros por afectado en los incendios: “Más que crear sensacionalismo...”

Sucedió en TV. De hecho, se trata de una escena que se suele repetir cada vez que una catástrofe golpea a algún punto de Chile.

El lunes de esta semana, un periodista de Chilevisión vivió un momento incómodo mientras cubría la emergencia de los incendios forestales en el sur.

Pablo Yutronic estaba despachando desde Villa Concepción para Contigo en Directo cuando se acercó a una familia que estaba cargando su auto para evacuar la zona post alerta SAE.

Ahí, junto al camarógrafo mostraron el vehículo con los artículos personales que se intentaban rescatar. “En la casa de al lado también están cargando cosas”, fue parte del relato del profesional.

“Mira Kari, también están sacando fotos; acá también el factor emocional es importante ¿no?”, dijo. Si bien el jefe de hogar tuvo buena disposición con el comunicador, en cierto punto lo frenó.

“¿Dónde se van a dirigir ustedes?, ¿saben un poquito?”, quiso saber Yutronic. “Tenemos familiares cerca. Pero amigo, más que crear sensacionalismo y el tema de hacer esta novela, ¿sabes lo que te pido?“, lo paró el hombre y aprovechó de enviar un mensaje a las autoridades.

“¿Por qué no limpiaron antes? ¿Por qué nosotros, los vecinos, tenemos que hacer mantención de las áreas verdes?“, cuestionó. “En realidad, el pueblo ayuda al pueblo”, señaló.

“Esto está lejos de hacer sensacionalismo; lo que usted está haciendo (la evacuación) corresponde porque es responsabilidad”, replicó y desvió el reportero.

Siempre con respeto, el entrevistado precisó que el tema de “los recuerdos” no venía al caso en una instancia de ese tipo.

