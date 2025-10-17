‘Trovador del Gol’ hace historia: Alberto Jesús López gana el primer y máximo “Premio al Mérito del Relato”

En el mundo del fútbol hay voces que gritan goles y hay otras que los inmortalizan.

Indiscutidamente, una de ellas es la de ‘Trovador del Gol’, Alberto Jesús López, quien acaba de escribir una nueva página dorada en la narración deportiva al recibir el Premio al Mérito del Relato, el máximo galardón entregado por la Agrupación Nacional de Relatores de Fútbol de Chile junto a la Fundación Instituto de Historia y Estadística del Fútbol (IHE).

Se trata de un premio inédito. Es la primera vez en la historia que se entrega este reconocimiento, creado especialmente para destacar a quienes logran traspasar fronteras con la emoción del fútbol narrado. Un hito que, por justicia poética, tenía nombre propio: la del Trovador del Gol.

Un chileno que emociona al continente

El Premio al Mérito del Relato reconoce el impacto internacional de su voz y su estilo inconfundible, capaz de ponerle piel de gallina al continente. Desde Perú hasta Argentina, su sello ha cruzado fronteras con relatos que se convirtieron en piezas virales, como el caso del relato de Perú, aclamado por su vibrante narración de la clasificación al Mundial de Rusia.

A este se suma Uruguay, con un relato elogiado por la televisión uruguaya en la definición a penales ante Brasil, con gol de Manuel Ugarte. Argentina también forma parte de la historia. Su relato del gol de Messi ante México en Qatar 2022, entre versos de Soda Stereo, dio la vuelta al mundo. La voz del Trova hizo vibrar a Colombia. Los medios de ese país destacaron su relato del gol de Yerry Mina ante Inglaterra, donde entrelazó frases del himno nacional colombiano con pura pasión.

Es así como el Trovador del Gol no solo narra partidos, también narra emociones colectivas.

2025: un año perfecto de consagración

El nuevo galardón llega a coronar una temporada inmejorable. Con este, Trovador del Gol suma seis reconocimientos en lo que va del año 2025, consolidándose como la voz más premiada del continente. Entre ellos destacan:

Premio MSD Awards (Chile) por su aporte a Deportes Puerto Montt.

MSD Awards (Chile) por su aporte a Deportes Puerto Montt. Hijo Ilustre de Lambaré (Paraguay), ciudad que lo vio crecer.

(Paraguay), ciudad que lo vio crecer. Premio a la difusión del idioma Guaraní, por su contribución cultural.

a la difusión del idioma Guaraní, por su contribución cultural. Premio Paraná , la máxima distinción de la televisión paraguaya.

, la máxima distinción de la televisión paraguaya. Homenaje en el Estadio Maracanã (Brasil) por su épico relato de la final entre Flamengo y River Plate, considerado entre los tres mejores de la historia del club carioca.

Un relator que emociona desde Chile al mundo

En Chile, sus relatos del campeonato nacional (en especial los de Universidad de Chile) se viralizan constantemente en redes sociales, recordando que la pasión también se puede narrar con poesía.

Con seis premios en un solo año y el histórico Premio al Mérito del Relato en sus manos, Trovador del Gol se consolida como el gran referente del relato futbolero iberoamericano, un artista del micrófono que convirtió cada gol en una obra de arte sonora.