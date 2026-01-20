Daniel Logan y Jake Lloyd, los jóvenes Boba Fett y Anakin, se reencuentran: así lucen hoy los actores de Star Wars

No hay dudas de que Star Wars es una de las franquicias más importantes y exitosas en la historia de la industria cinematográfica, con miles de fanáticos en el mundo y de todas las edades.

Desde su lanzamiento original en 1977, hasta la actualidad, que siguen sacando contenido y expandiendo su rico universo, nos han ofrecido muchas historias en las que hemos conocido un sinfín de personajes.

Dentro de este vasto canon, las precuelas marcaron de forma especial a toda una generación. Además, sirvieron para explicar todo aquel drama que supo cautivar al público en la trilogía original.

En el Episodio I - La amenaza fantasma (1999) conocimos a un pequeño Anakin Skywalker, interpretado por Jake Lloyd. En tanto, en el Episodio II - El ataque de los clones (2002) vimos a la primera copia genética sin alterar de Jango Fett, Boba Fett siendo un niño, interpretado por Daniel Logan.

Hoy, a casi 24 años de esos filmes, los niños de las precuelas volvieron a reunirse en una tarde de amigos, disfrutando como dos personas normales sin la presión que sufren muchos de los que pasaron por una galaxia muy, muy lejana.

Hay que tener en cuenta que ambos tomaron caminos diferentes, con Lloyd enfrentando algunos momentos muy complejos a lo largo de su vida. Además, ambos se han alejado de Hollywood, a pesar de que Logan ha tenido más trabajos en películas y series vinculadas a la franquicia, pero ninguno a gran escala.

Daniel, de 38 años, compartió una fotografía del momento en sus redes sociales junto a Jake (36 años) y la descripción: “Acabo de pasar el día con mi hermano”, emocionando a los fans de Star Wars y generando mucha nostalgia.

Logan se ve maduro y en buen estado, con cabello corto oscuro, barba bien recortada y una sonrisa confiada que representa estabilidad.

Lloyd, por su parte, luce sereno y con expresión relajada, aunque con una mirada y postura que parece reflejar el peso que ha cargado con esos oscuros episodios que ha afrontado. De todas formas se ve saludable y eso pone feliz a sus seguidores.