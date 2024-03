Reaparece actor de “Star Wars” tras superar un tratamiento por salud mental: “Le encanta todo lo nuevo que sacan”

No hay dudas de que Star Wars es una de las franquicias más destacadas en la historia de la industria cinematográfica, dejando huella con cada uno de sus episodios.

En este sentido, son varios los personajes que han pasado a la historia y son muy recordados, aunque no todos gozan de la misma popularidad ni respaldo del exigente público.

Uno de los ejemplos de este último caso es Jake Lloyd, encargado de interpretar al joven Anakin Skywalker en La amenaza fantasma (Episodio I), estrenada en 1999 como el puntapié inicial de una larga expansión que se mantiene hasta el día de hoy.

Dentro de poco se cumplirán 25 años de aquella cinta que le cambió la vida al elenco principal respecto a sus carreras. Pero en el caso de Lloyd no se vivió de la misma manera, de hecho, fue todo lo contrario.

Tenía solo 10 años cuando encarnó a la versión joven del protagonista de la saga y se esperaba que continuara en el camino de la actuación o que al menos siguiera ligado a la saga.

Pero lo cierto es que con el pasar de los años tuvo un comportamiento errático, poniéndolo en situaciones difíciles y teniendo problemas con la ley. Además, se generó un gran revuelo cuando fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide y se notificaron diferentes complicaciones similares.

Asimismo, su propia madre, que lo ha acompañado en estos años de tratamiento, ha contado ser víctima de sus arrebatos violentos que sufría hace algún tiempo, previo a comenzar con terapia.

Por otra parte, luego de su papel como ‘Ani’ fue objeto de crueles y masivas críticas y burlas, lo que planteó la idea y creencia colectiva de que fue parte de su debacle.

Jake Lloyd en Star Wars Ampliar

“No sabía si estaba en esta realidad”

Lisa Lloyd, mamá de Jake, conversó recientemente con Scripps News y entregó algunos detalles de lo duro que ha sido este proceso desde que comenzó a presentar los primeros problemas.

“Jake empezó a tener algunos problemas en la escuela secundaria. Empezó a hablar de ‘realidades’. No sabía si estaba en esta realidad o en una realidad diferente. Realmente no sabía exactamente qué decir a eso”, comenzó narrando.

“Faltó muchas clases y me decía que la gente lo seguía”, comentó, haciendo referencia a cómo el joven llevó el tema de la fama. Según detalló, a veces mencionaba haber visto personas con “ojos negros” mirándolo en la calle y haber tenido conversaciones nocturnas con el presentador del Daily Show, Jon Stewart, a través de su televisor.

En relación a su diagnóstico, la mujer hizo hincapié en que “no pensó que necesitaba tomar medicamentos porque no estaba enfermo. Pensó que no necesitaba ir al terapeuta porque no tenía nada de malo”.

“Como madre, simplemente te arrancas el pelo porque tu hijo necesita ayuda. Sabes que está enfermo. Sabes que no mejorará a menos que reciba algún medicamento”, añadió.

Ampliar

“Le está yendo mucho mejor”

Luego de haber vivido una verdadera pesadilla, en la que no dejaban de sufrir diferentes con diferentes episodios como la muerte de la hermana de Jake Lloyd, hoy en día la realidad del ex actor juvenil es mucho mejor.

Actualmente se encuentra internado, ya ha cumplido 10 meses de 18, y los avances parecen estar a la vista de todos, lo que emociona a su madre que entregó algunas actualizaciones.

“Le está yendo mucho mejor de lo que esperaba. Se está relacionando mejor con la gente y se está volviendo un poco más sociable, lo cual es realmente agradable. Es como recuperar más del viejo Jake, porque siempre ha sido increíblemente sociable hasta que se volvió esquizofrénico”, contó.

También destacó que está empezando a comprender y aceptar su condición de salud mental, lo que claramente es una buena señalar conforme al futuro y para su estabilidad.

Star Wars sigue presente

A pesar de todo lo que se haya podido especular en este último tiempo, Lloyd sigue ligado a Star Wars, aunque desde una posición de fanático, contrario a lo que muchos podrían haber pensado.

“Le encanta todo el material nuevo de Star Wars. La gente piensa que Jake odia Star Wars. ¡Él lo ama!”, declaró Lisa, aclarando también que su participación en el Episodio 1 no tuvo gran influencia en su debacle.

“La gente dice que renunció por Star Wars. Bueno, eso no es cierto. No tuvo nada que ver con Star Wars. Tenía más que ver con nuestra familia (...) Jake ya no parecía divertirse mucho haciendo la audición”, agregó.

Al mismo tiempo, hizo hincapié en que hoy en día su hijo es un gran seguidor de la franquicia y disfruta de cada nuevo programa y película que estrenan, siendo fanático de Ahsoka.