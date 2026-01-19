En medio de una competencia cada vez más intensa en el mercado del streaming, Netflix sigue apostando por la diversificación de contenidos para ampliar su catálogo.

En este sentido, buscan la manera de ir más allá de las series y películas, con lo que ya hemos visto eventos principalmente deportivos y con el foco puesto en las transmisiones en directo.

Ahora, el foco está puesto en una actividad especial, ligada especialmente al deporte extremo. Se trata nada más y nada menos a la escalada de edificios.

Alex Honnold, reconocido escalador estadounidense, enfrentará un increíble desafío al escalar uno de los rascacielos más altos del mundo ubicado en Taiwán.

Se trata del Taipei 101, icónico edificio de Taipéi que tuvo el título del más alto a nivel global entre 2004 y 2010 gracias a sus 508 metros de altura con 101 pisos (más algunos subterráneos).

El montañista de 40 años pondrá a prueba todos los límites ante audiencias globales de consideración en una transmisión en vivo que espera cautivar a miles de espectadores.

Bajo el título de Rascacielos en vivo (Skyscraper Live), ‘La Gran N’ debutará con este tipo de producciones extremas que además marcará un hito histórico.

Honnold enfrentará por primera vez una estructura urbana de vidrio, acero y hormigón tan imponente, representando un reto físico único así como también psicológico

“Mi vida está en juego; realmente no me importa quién esté mirando. Me importa hacer lo que hago y hacerlo bien. No me preocupan mucho los espectadores (...) nunca voy a ver a la gente mirándome“, comentó el deportista.

Sin margen de error

A través del video publicitario compartido por Netflix en redes sociales, Alex señala que “escalar un rascacielos ha sido mi sueño. Así que escalaré el Taipéi 101 en solo integral, uno de los edificios más altos”.

“Sin cuerdas, sin equipo. Solo yo y el edificio... me acostumbré al miedo con los años, siempre está presente al escalar. No importan cuánto te prepares, a veces pasan cosas. Si te caes, vas a morir”, comentó.

En esa línea, desde la compañía advierten que el experto no tiene margen de error, sumándole suspenso a este evento que poco a poco va entusiasmando a sus suscriptores.