Algo que parecía imposible se volvió realidad con la vaca Veronika. En Carintia, al sur de Austria, una vaca doméstica usó herramientas para rascarse, una maniobra que nunca se había visto en el ganado.

Lo más sorprendente es que aprendió sola esta técnica. Los biólogos de la Universidad de Medicina Veterinaria de Viena, Antonio J. Osuna-Mascaró y Alice M.I. Auersperg documentaron esta gran hazaña.

En este proceso, colocaron frente a Veronika una escoba con un extremo de cerdas rígidas y otro liso. Durante siete sesiones de 10 ensayos experimentales, Veronika utilizó la escoba en 76 ocasiones para rascarse.

Veronika es la primera vaca que es sujeta a observación por científicos. Se ha estudiado “su uso de herramientas multipropósitos”, algo que anteriormente solo se había registrado en chimpancés de África central (y en humanos).

¿Una vaca real o IA?

Auersperg, experta en comportamiento animal e innovación, publicó un libro sobre el tema en febrero de 2025. Después recibió una avalancha de mensajes de personas que le contaban sobre comportamientos sorprendentes de sus gatos o aves.

Un video en particular les llamó la atención, el de la vaca Veronika. Ella y Osuna Mascaro viajaron para conocerla. ¿Quién podía asegurar que era real y no IA?

“Simplemente asumimos que las vacas deben ser estúpidas”

Osuna Mascaro afirmó que conocer a la vaca marrón fue una “experiencia intensa”. “A veces las vacas se comportan un poco como los gatos”, explicó. “No son como los perros que acuden a ti inmediatamente. Necesitas ganarte su confianza”.

Pero ¿por qué esta vaca de la Austria rural muestra un comportamiento nunca antes visto, o al menos no registrado científicamente, en ningún tipo de ganado? En primer lugar, los investigadores del comportamiento animal no han prestado mucha atención a las vacas.

“Veronika no pertenece a una de esas especies exóticas en las que normalmente buscaríamos el uso de herramientas”, afirmó Auersperg. Las vacas son “una especie de ganado domesticado durante 10.000 años. Están por todas partes. Simplemente asumimos que deben ser estúpidas por ser animales de granja”.

Pero el uso de herramientas, por parte de Veronika, demuestra que los humanos las podrían haber subestimado. Los investigadores no creen que este sea un caso aislado: “No creemos que Veronika sea una Einstein bovina”, dijo Auersperg.

Otra razón es que “a diferencia de casi todas las vacas del planeta, Veronika no se cría para la producción de leche o carne, sino que es una querida mascota familiar”, dijo Auersperg.