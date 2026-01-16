Un tesoro escondido en el corazón de Barrio Italia podrá ser visitado en el Día de los Patrimonios: casi 90 años de historia / ANDRES VARGAS

Un retrato dedicado de Gabriela Mistral; una réplica del sable del general San Martín, obsequio del presidente argentino Arturo Illia, y una extensa biblioteca que resguarda una edición de 1604 del Quijote, junto a ejemplares firmados por Pablo Neruda, Lyndon B. Johnson y Juan XXIII.

La colección también incluye vestuario de la década de 1960, obsequios de exmandatarios de todo el mundo, informes, álbumes fotográficos, cartas y discursos. Todo este patrimonio se ubica en el corazón de Barrio Italia y podrá ser descubierto, de forma gratuita, a través de recorridos guiados.

Se trata de la Casa Museo Eduardo Frei Montalva, ubicada en la comuna de Providencia, que en el marco de la celebración del “Día de los Patrimonios en Verano” (sábado 31 de enero) invita a todo público a sumergirse en un espacio donde corre otro tiempo.

“La gran joya que tiene es el comedor. Está armado tal cual se presentó cuando la reina Isabel visitó a don Eduardo Frei en su casa, ahí en calle Hindenburg”, afirma Mario Cavalla, periodista y experto en patrimonio, a ADN.cl.

Están allí los puestos intactos de la reina de Inglaterra, del príncipe Felipe, de don Eduardo Frei y su esposa María Teresa, y de don Gabriel Valdés, que estuvo también presente en la cena.

“Es uno de esos tesoros escondidos que tienen los barrios, en este caso el barrio Italia, el cual en sus comienzos creció como un espacio residencial y que después fue desarrollándose en lo comercial e industrial, pero que conserva joyas como este lugar. Es la única casa ocupada por un exmandatario que se conserva con su mobiliario original”, explica el “Ciudadano a Pata”

La casa fue construida a finales de los 30 y Frei llegó en 1942, pero los objetos de la colección datan de los años 50 y 60. Quienes la visiten, detalla el experto, se sorprenderán con el buen estado en el que se encuentran.

Sobre el núcleo Frei, el periodista lo posiciona como parte de un grupo importante que efectivamente aportó una identidad especial a esas coordenadas de Santiago. “Cuando uno habla de los habitantes y la gente preponderante que tuvo el barrio en el pasado, claramente la familia Frei es una de ellas, como los Hermini, la familia Fantuzzi —que levantó empresas—, la familia Luchetti, la familia Girardi también”.

Con el paso de los años, la familia Frei se proyectó en la vida política del país, primero con Eduardo Frei Montalva y, más adelante, con sus hijos, entre ellos Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien fue presidente tras el retorno a la democracia.

“Es una grata sorpresa poder visitar este espacio. Es imperdible empaparse de lo que fue la vida de una familia tradicional de aquellos tiempos”, suma el entendido.

