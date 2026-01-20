Día del Roto Chileno: referente del humor gráfico elige a cinco personajes que encarnan esta figura

El 20 de enero se conmemora el Día del Roto Chileno, una fecha que rinde homenaje a una figura histórica asociada a los sectores populares y a su participación en hitos fundacionales del país, particularmente el rol de este grupo en el Ejército Unido Restaurador del año 1837.

El término “roto” surgió como un apodo despectivo para identificar a los soldados chilenos de Diego de Almagro, cuyas precarias condiciones se reflejaban en su vestimenta gastada y rota. Con el paso del tiempo, esa denominación fue resignificada y pasó a ser usada por la aristocracia para denostar al hombre común, proveniente del pueblo.

En el siglo XX, la figura del roto chileno trascendió el ámbito militar y se ha instalado en la cultura nacional, especialmente a través del humor gráfico y la sátira, donde ha sido reinterpretada de múltiples formas.

Jorge Montealegre es escritor, poeta, periodista y guionista de humor gráfico. Fue parte de la mítica revista Topaze. En su más reciente libro, “Condoritos y Verdejos: Representación del roto en el humor gráfico chileno”, el autor se sumerge de lleno en el imaginario de esta figura.

Portada de Topaze: año 33, número 1663 de septiembre de 1964

“No hay un solo roto chileno, hay muchos en la representación de nuestra cultura. Hay uno que es aguerrido, el roto de la Batalla de Yungay, por el cual se hizo el Monumento al Roto Chileno y el Día del Roto Chileno. Son campesinos que los llevaron al norte, a la guerra, y que fueron carne de cañón de ese conflicto”, dice Montealegre a ADN.cl.

Para el autor, la figura se expresa principalmente a través de dos personajes del humor gráfico: Verdejo y Condorito.

El primero, como una “representación del pueblo” en la revista Topaze, en clave de sátira política. El segundo, como un “Verdejo despojado de política”, con un humor más blanco, aunque igualmente picante.

Sin embargo, no son las únicas encarnaciones de esta figura en la cultura chilena.

Verdejo

Caricatura de Verdejo, 1959 / Memoria Chilena

“No era un dibujo hecho desde el pueblo o desde los pobres, sino una invención periodística y humorística”, afirma el escritor sobre Verdejo, personaje que apareció a finales de 1930.

En la revista Topaze, donde se originó, pasaron distintos regímenes políticos y líneas editoriales que le asignaban una voz distinta a Verdejo, que era la voz del pueblo, y que decía lo que los editores querían.

Condorito

Condorito decide dedicarse al cogoteo ('robo'); pero su víctima resulta ser un experimentado ladrón que termina robándole las ojotas.

Creado en 1949 por el ilustrador Pepo (René Ríos), Condorito surge de la mezcla entre un cóndor y un huaso chileno andrajoso. En sus primeras apariciones, el personaje es retratado como un marginal que llega a la ciudad: roba gallinas, intenta convertirse en cogotero y fracasa.

“Lo echan de los lugares a patadas. De ahí viene el ‘exijo una explicación’, porque lo echan por ser pobre”, cuenta Jorge Montealegre.

Para el especialista, el carácter identitario del personaje está dado también por su fisonomía. “Lo chileno está encarnado en su figura porque es el ave nacional, sagrada para el pueblo mapuche (Mañke)”.

Perejil

Pellejerías de Perejil, 1960.

Creado en la década de 1960 por el dibujante Luis Goyenechea Zegarra, conocido como “Lugoze”, el personaje alcanzó amplia difusión a través del diario El Mercurio de Santiago, medio en el que Lugoze se consolidó.

En sus orígenes, el personaje era representado como un vago que vivía en la calle, reacio al trabajo y al aseo personal. Una caricatura de la mirada que los conservadores tenían del pueblo.

“Era un vago que vivía en la calle y no le gustaba trabajar ni bañarse. Luego se convierte en un personaje político de derecha”, dice Montealegre.

Enano Maldito

El enano maldito. Revista EAC, Biblioteca Campus Oriente, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Personaje creado por el caricaturista Jorge Mateluna (Orsus) y publicado en el diario Puro Chile entre 1970 y 1973, año en que el medio fue clausurado tras el golpe militar.

“Es un roto trabajador, insolente e irreverente”, señala el poeta.

La Desideria

Anita González vestida como su personaje "La Desideria", hacia 1950 Archivo Fotográfico y Digital. Fondo Molina Lahitte

Montealegre subraya una ausencia significativa en la historia del humor gráfico chileno. “Lo que no hay, y quiero destacarlo, es una ‘rota’. No existe un personaje femenino consolidado”, afirma.

Una de las figuras que pudo haber ocupado ese lugar fue la Desideria, personaje radial y teatral caracterizado como una empleada doméstica deslenguada, proveniente del mundo rural, que reclamaba por los derechos de las trabajadoras de casa particular. Sin embargo, su presencia en el humor gráfico fue limitada.

“La Desideria pudo serlo, pero no se consolidó. Hay mujeres pobres representadas en revistas como La Chiva, pero son apariciones esporádicas. No existe la figura instalada de la rota chilena”.

Roto Quezada

El "roto Quezada" en la playa.

Jorge Montealegre también menciona al Roto Quezada, una referencia recurrente en Condorito, que da cuenta de otra acepción del término. “Es roto en el sentido de maleducado, no de pobre. Esa es otra forma de uso de la palabra”.

“De insolente, digamos. Puede ser muy rico, pero igual se dice que es roto”, añade.

La alusión fue incorporada por Pepo a partir de una experiencia personal con un militar de la alta sociedad, cuya conducta grosera motivó al dibujante a vengarse utilizando el nombre como recurso humorístico.