Cámara Minera de Chile critica el biministerio: “Era la oportunidad de nombrar a un profesional relacionado con el sector minero”

La Cámara Minera de Chile expresó su preocupación tras el nombramiento de Daniel Mas como biministro de Minería y Economía en el gobierno de José Antonio Kast.

Todo en desmedro de Santiago Montt, CEO de Los Andes Copper, quien se perfilaba inicialmente como la carta para asumir la cartera.

Según el presidente de la institución, Manuel Viera, “esta era la oportunidad de nombrar a un profesional relacionado con el sector minero para dirigir la cartera; sin embargo, nos encontramos con un experto en agronomía”.

El gremio también criticó la decisión de fusionar la cartera de Minería con Economía, pese a haber solicitado que no se concentraran funciones en un biministro o triministro.

Reafirman su disposición a colaborar

“Hoy la minería, siendo nuestra imagen país; siendo la actividad productiva que más recursos aporta a las arcas fiscales, es de segunda categoría”, aseguró Viera.

Pese a las críticas, la Cámara reafirmó su disposición a colaborar con Mas para impulsar el desarrollo sostenible, enfrentar las dificultades del sector y cumplir con las exigencias internacionales.

“No cuestiono las capacidades de Daniel Mas; el tema es el conocimiento del sector, tanto para aumentar la productividad, mantener la competitividad; y además, atraer inversionistas para el sector”, concluyó el presidente del gremio.