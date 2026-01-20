;

Cámara Minera de Chile critica el biministerio: “Era la oportunidad de nombrar a un profesional relacionado con el sector minero”

El gremio advierte que la decisión podría afectar competitividad, productividad y atracción de inversiones, aunque mantiene disposición a colaborar.

Martín Neut

Daniel Mas, biministro de Minería y Economía

Daniel Mas, biministro de Minería y Economía / Lukas Solis

La Cámara Minera de Chile expresó su preocupación tras el nombramiento de Daniel Mas como biministro de Minería y Economía en el gobierno de José Antonio Kast.

Todo en desmedro de Santiago Montt, CEO de Los Andes Copper, quien se perfilaba inicialmente como la carta para asumir la cartera.

Según el presidente de la institución, Manuel Viera, “esta era la oportunidad de nombrar a un profesional relacionado con el sector minero para dirigir la cartera; sin embargo, nos encontramos con un experto en agronomía”.

Revisa también:

ADN

El gremio también criticó la decisión de fusionar la cartera de Minería con Economía, pese a haber solicitado que no se concentraran funciones en un biministro o triministro.

Reafirman su disposición a colaborar

“Hoy la minería, siendo nuestra imagen país; siendo la actividad productiva que más recursos aporta a las arcas fiscales, es de segunda categoría”, aseguró Viera.

Pese a las críticas, la Cámara reafirmó su disposición a colaborar con Mas para impulsar el desarrollo sostenible, enfrentar las dificultades del sector y cumplir con las exigencias internacionales.

No cuestiono las capacidades de Daniel Mas; el tema es el conocimiento del sector, tanto para aumentar la productividad, mantener la competitividad; y además, atraer inversionistas para el sector”, concluyó el presidente del gremio.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad