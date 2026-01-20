José Antonio Kast revela oficialmente los nombres que conformarán su primer gabinete: habrá biministro

José Antonio Kast da a conocer su gabinete de Gobierno / Victor Huenante

El presidente electo José Antonio Kast confirmó este martes la conformación de su primer gabinete ministerial, poniendo fin a semanas de expectación en torno al equipo que lo acompañará desde el inicio de su mandato.

El anuncio se realizó a las 21:30 horas en la Oficina del Presidente Electo, ubicada en Las Condes, descartando una eventual postergación pese a la emergencia por los incendios forestales que afectan al sur del país.

La configuración del equipo ha generado tensiones al interior del bloque oficialista entrante, debido a la menor representación partidaria en carteras estratégicas.

Listado de ministros confirmados

El diseño del gabinete refleja una fuerte presencia de ministros independientes por sobre militantes de partidos, una señal de la impronta que Kast busca imprimir a su administración.

Estos son los nombres de los ministros: