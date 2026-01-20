José Antonio Kast revela oficialmente los nombres que conformarán su primer gabinete: habrá biministro
El mandatario electo definió el elenco que asumirá en marzo, combinando perfiles técnicos y políticos, en medio de una alta expectación pública.
El presidente electo José Antonio Kast confirmó este martes la conformación de su primer gabinete ministerial, poniendo fin a semanas de expectación en torno al equipo que lo acompañará desde el inicio de su mandato.
El anuncio se realizó a las 21:30 horas en la Oficina del Presidente Electo, ubicada en Las Condes, descartando una eventual postergación pese a la emergencia por los incendios forestales que afectan al sur del país.
La configuración del equipo ha generado tensiones al interior del bloque oficialista entrante, debido a la menor representación partidaria en carteras estratégicas.
Listado de ministros confirmados
El diseño del gabinete refleja una fuerte presencia de ministros independientes por sobre militantes de partidos, una señal de la impronta que Kast busca imprimir a su administración.
Estos son los nombres de los ministros:
- Claudio Alvarado – UDI – Ministro del Interior
- Mara Sedini – Independiente – Ministra Vocera de Gobierno
- José García Ruminot – RN – Ministro Secretaría General de la Presidencia (Segpres)
- Jorge Quiroz – Independiente – Ministro de Hacienda
- Martín Arrau – Partido Republicano – Ministro de Obras Públicas
- María Jesús Wulf – Partido Republicano – Ministra de Desarrollo Social
- Iván Poduje – Independiente – Ministro de Vivienda y Urbanismo
- María Paz Arzola – Independiente – Ministra de Educación
- Louis de Grange – Independiente – Ministro de Transportes
- Jaime Campos – Partido Radical – Ministro de Agricultura
- Ximena Rincón – Demócratas – Ministra de Energía
- Francisco Pérez Mackenna – Independiente – Ministro de Relaciones Exteriores
- Fernando Barros – Independiente – Ministro de Defensa
- Fernando Rabat – Independiente – Ministro de Justicia
- Francisca Toledo – Independiente – Ministra de Medioambiente
- May Chomalí – Independiente – Ministra de Salud
- Tomás Rau – Independiente – Ministro del Trabajo
- Catalina Parot – Independiente (ex Evópoli) – Ministra de Bienes Nacionales
- Natalia Duco – Independiente – Ministra del Deporte
- Judith Marín – Partido Social Cristiano – Ministra de la Mujer
- Ximena Lincolao – Independiente – Ministra de Ciencia
- Francisco Undurraga – Evópoli – Ministro de las Culturas
- Trinidad Steinert – Independiente – Ministra de Seguridad
- Daniel Mas – Independiente – Biministro de de Economía y de Minería
