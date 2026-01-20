;

Grupos empresariales reaccionan a la conformación del primer gabinete de Kast: “Lo vemos con optimismo”

Dirigentes destacaron señales de crecimiento, certezas regulatorias y disposición a colaborar con las nuevas autoridades en un escenario de desaceleración.

Martín Neut

José Antonio Kast da a conocer su gabinete de Gobierno

José Antonio Kast da a conocer su gabinete de Gobierno / Victor Huenante

Las primeras reacciones del mundo empresarial a la conformación del gabinete del presidente electo José Antonio Kast apuntan a un respaldo temprano, marcado por expectativas de crecimiento, certezas regulatorias y reactivación de la inversión.

El nuevo equipo económico estará encabezado por Jorge Quiroz en el Ministerio de Hacienda, Daniel Mas Valdés en Economía/Minería y Tomás Rau en Trabajo, todos en calidad de independientes y con trayectoria en el mundo académico y productivo.

Revisa también:

ADN

Tienen optimismo

Desde el sector productivo, la presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, valoró la señal que entregan las designaciones.

“Vemos con optimismo la conformación del gabinete económico. En un momento clave para la economía nacional, se abre una oportunidad única para promover e implementar una agenda de crecimiento”, señaló.

En la misma línea, el presidente de ICARE, Holger Paulmann, puso el acento en la señal política y económica que entrega el nuevo equipo ministerial. “Lo importante ahora es la señal: que Chile recupere rumbo, la seguridad, las certezas y la capacidad de gestión para volver a crecer, crear empleo y mejorar la productividad”, afirmó.

ADN

Diego Martin

Abiertos al diálogo

Alfredo Echavarría, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, valoró la designación del gabinete económico, calificándola como un “hito que permite dar inicio a un proceso de traspaso ordenado”.

Destacó su confianza en que el equipo contribuirá a entregar “certezas” y a enfrentar con decisión los grandes desafíos económicos y sociales, como el “déficit de vivienda, la tensión de salud y la educación”, además de abordar la “inseguridad y el aumento de la violencia”.

Antonio Walker Prieto, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), respaldó al ministro Jaime Campos, resaltando su “amplia trayectoria política” y conocimiento profundo del sector. Subrayó que Campos es una persona “abierta al diálogo”, clave para “establecer alianzas con otros ministerios y relacionarse con el Congreso”.

La Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, ASIMET, valora el nombramiento de Jorge Quiroz y de Daniel Mas. Fernando García, presidente de la asociación, señaló que “valoramos que el gabinete económico esté conformado por profesionales con experiencia y conocimiento técnico en áreas clave para el crecimiento”.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad