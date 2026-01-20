Grupos empresariales reaccionan a la conformación del primer gabinete de Kast: “Lo vemos con optimismo”

Las primeras reacciones del mundo empresarial a la conformación del gabinete del presidente electo José Antonio Kast apuntan a un respaldo temprano, marcado por expectativas de crecimiento, certezas regulatorias y reactivación de la inversión.

El nuevo equipo económico estará encabezado por Jorge Quiroz en el Ministerio de Hacienda, Daniel Mas Valdés en Economía/Minería y Tomás Rau en Trabajo, todos en calidad de independientes y con trayectoria en el mundo académico y productivo.

Tienen optimismo

Desde el sector productivo, la presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, valoró la señal que entregan las designaciones.

“Vemos con optimismo la conformación del gabinete económico. En un momento clave para la economía nacional, se abre una oportunidad única para promover e implementar una agenda de crecimiento”, señaló.

En la misma línea, el presidente de ICARE, Holger Paulmann, puso el acento en la señal política y económica que entrega el nuevo equipo ministerial. “Lo importante ahora es la señal: que Chile recupere rumbo, la seguridad, las certezas y la capacidad de gestión para volver a crecer, crear empleo y mejorar la productividad”, afirmó.

Abiertos al diálogo

Alfredo Echavarría, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, valoró la designación del gabinete económico, calificándola como un “hito que permite dar inicio a un proceso de traspaso ordenado”.

Destacó su confianza en que el equipo contribuirá a entregar “certezas” y a enfrentar con decisión los grandes desafíos económicos y sociales, como el “déficit de vivienda, la tensión de salud y la educación”, además de abordar la “inseguridad y el aumento de la violencia”.

Antonio Walker Prieto, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), respaldó al ministro Jaime Campos, resaltando su “amplia trayectoria política” y conocimiento profundo del sector. Subrayó que Campos es una persona “abierta al diálogo”, clave para “establecer alianzas con otros ministerios y relacionarse con el Congreso”.

La Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, ASIMET, valora el nombramiento de Jorge Quiroz y de Daniel Mas. Fernando García, presidente de la asociación, señaló que “valoramos que el gabinete económico esté conformado por profesionales con experiencia y conocimiento técnico en áreas clave para el crecimiento”.