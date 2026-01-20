“Uno sabe el dolor de la gente...”: Pailita lidera grupo de voluntarios que ayudan a damnificados de los incendios en el sur

En medio de la catástrofe de los incendios forestales que afectan a las regiones del Ñuble y del Biobío, cientos de personas se han movilizado de manera voluntaria para ayudar en la remoción de los escombros y en apoyar a la creación de cortafuegos en diversas zonas.

Entre los movilizados se encuentra el cantante urbano, Pailita, quien se trasladó hasta la localidad de Punta de Parra con 130 voluntarios de la fundación Color Esperanza.

Durante sus labores, el artista de 25 años conversó con el programa Mucho Gusto de Mega donde se refirió a la situación que está viviendo la comunidad de la localidad anteriormente mencionada.

“Ver la gente así de verdad que me parte el corazón”

Pailita respondió a la decisión de su movilización hacia el sur de Chile. “Me motivó la gente, hay que aportar, uno sabe lo que es no tener. Ver a la gente así de verdad que me parte el corazón”

“Es frustrante que pase esto cada año. Estamos aquí, hemos estado en todos los incendios que han pasado en Viña, cuando pasó el incendio en Santa Juana igual. Uno sabe el dolor de la gente”, complementó.

Además, el artista urbano realizó un llamado a la población para ir en ayuda de los damnificados. “Venir a colaborar no cuesta nada, y uno les puede cambiar el día, les puedes dar esperanza a la gente”, dijo.

Para finalizar, Pailita emplazó a las autoridades para buscar soluciones definitivas para los habitantes de las zonas afectadas, para evitar que el ciclo se repita en el futuro.