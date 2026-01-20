;

Incendio en Paredones se complica y avanza hacia viviendas en la región del Biobío

Equipos de CONAF y bomberos trabajan con apoyo aéreo para contener las llamas mientras viento intenso dificulta control y protege zonas habitadas.

Martín Neut

Lucas Aguayo

Incendio en Paredones se complica y avanza hacia viviendas

03:40

Un incendio forestal de gran magnitud afecta al sector de Paredones, en la comuna de Florida, región del Biobío, acercándose a caminos y viviendas y generando riesgo para la población.

Se trata, según las autoridades, de uno de los focos más importantes de la región junto a otros incendios en Laja y el eje Hualqui–Concepción–Penco–Tomé.

El delegado presidencial, Eduardo Pacheco, señaló que es un incendio “muy riesgoso porque es bi-regional” y que “podría pasar a la región de Ñuble, y por eso se está desplegando toda la fuerza en este lugar”.

Agregó que “se ha logrado evitar que el fuego vuelva a pasar de una parte del camino al otro” y destacó que el trabajo aéreo ha sido clave para contener la propagación.

Ruta N-480 cortada

El énfasis ahora está en proteger viviendas, especialmente en los sectores de Paredones y Casa Blanca. Pacheco afirmó que “después del trabajo aéreo, sin duda va a ser que los bomberos puedan custodiar las viviendas ante cualquier riesgo de propagación”.

En tanto, Rodrigo Montero informó que la ruta N-480, que une Florida con Quillón, está “prácticamente cortada” y que “la situación se ve muy complicada en el sector de Paredones, en la parte baja y en la parte alta, con dirección a Queime”.

Confirmó además que el incendio “ya ha avanzado hacia la comuna de Quillón”. Las autoridades llaman a mantener la precaución y esperan que las rachas de viento disminuyan para facilitar la contención del fuego durante las próximas horas.

