Uno de los cortados de Colo Colo en 2025 encuentra nuevo club: fichaje oficial

Uno de los jugadores que no continuó en Colo Colo tras el terrible 2025 que vivió el cuadro popular fue el defensor Emiliano Amor.

El zaguero argentino, que ya había dejado el club en 2024 pero regresó de emergencia a inicios del año pasado, finalmente partió de Pedreros y ya tiene nuevo equipo para continuar su carrera.

Durante la jornada de este lunes, Defensa y Justicia presentó oficialmente al central de 30 años, quien firmó un contrato por una temporada.

Con este nuevo destino, Amor retorna al fútbol argentino luego de cinco años vistiendo la camiseta de Colo Colo, club al que llegó proveniente de Vélez Sarsfield.

Este será el quinto equipo que defenderá el argentino-sirio en su carrera, ya que además de los albos y el elenco de Liniers, anteriormente jugó en Sporting Kansas City, Aldosivi y San Martín de Tucumán.