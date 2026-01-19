;

Uno de los cortados de Colo Colo en 2025 encuentra nuevo club: fichaje oficial

Defensa y Justicia hizo confirmó la contratación del zaguero Emiliano Amor.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Uno de los jugadores que no continuó en Colo Colo tras el terrible 2025 que vivió el cuadro popular fue el defensor Emiliano Amor.

El zaguero argentino, que ya había dejado el club en 2024 pero regresó de emergencia a inicios del año pasado, finalmente partió de Pedreros y ya tiene nuevo equipo para continuar su carrera.

Durante la jornada de este lunes, Defensa y Justicia presentó oficialmente al central de 30 años, quien firmó un contrato por una temporada.

Revisa también:

ADN

Con este nuevo destino, Amor retorna al fútbol argentino luego de cinco años vistiendo la camiseta de Colo Colo, club al que llegó proveniente de Vélez Sarsfield.

Este será el quinto equipo que defenderá el argentino-sirio en su carrera, ya que además de los albos y el elenco de Liniers, anteriormente jugó en Sporting Kansas City, Aldosivi y San Martín de Tucumán.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad