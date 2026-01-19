;

FOTOS. ¿No jugó en Chile? Juan Martín Lucero borró todo su pasado colocolino en redes sociales

El ‘Gato’ regresó este lunes a nuestro país, pero para fichar por la Universidad de Chile.

Gonzalo Miranda

Juan Martín Lucero

Juan Martín Lucero

Para nadie es un misterio que Juan Martín Lucero no se fue bien de Colo Colo. El ariete argentino brilló en Macul el 2022, pero finalizada la temporada, forzó su salida para emigrar al fútbol brasileño.

Tres años después, está de regreso en el país, pero ahora para fichar por el archirrival, la Universidad de Chile. El ‘Gato’ arribó este lunes al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez para irse a La Cisterna.

Allá, estampó su firma como nuevo delantero de los azules y ahora se terminará de transformar en rival de los albos. Por lo mismo, es que el ariete argentino quiere borrar todo registro de su paso por Macul.

Así quedó claro en las últimas horas, luego de que Lucero borrara de sus redes sociales todo registro de su paso por el Estadio Monumental. El ariete tiene carpetas de los equipos donde ha jugado, y solo Colo Colo desapareció.

ADN

Instagram: Juan Martín Lucero

