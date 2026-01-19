“Trabajemos juntos para recuperar Chile”: este lunes se reúne el Presidente Boric con Kast por los incendios forestales

Para este lunes, desde las 11:00 horas , se tiene programada una reunión entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda.

En la cita se busca abordar los incendios forestales que afectan a las regiones del Ñuble, Biobío y La Araucanía, y coordinar el trabajo en la emergencia.

“Me comuniqué con el Presidente electo para mantenerlo informado. Nos reuniremos mañana en La Moneda para compartirle información actualizada ”, anunció el jefe de Estado este domingo a través de la red social X.

Previo a la reunión, José Antonio Kast sostuvo esta mañana un encuentro con su equipo en torno a la emergencia. Consultado por la prensa sobre la cita con el Presidente Gabriel Boric, respondió: “Trabajemos juntos para recuperar Chile”.