;

“Trabajemos juntos para recuperar Chile”: este lunes se reúne el Presidente Boric con Kast por los incendios forestales

Previo a esta cita, el presidente electo sostuvo un encuentro con su equipo para abordar la emergencia.

Ruth Cárcamo

Diana Copa

Fotos: Agencia UNO

Fotos: Agencia UNO

Para este lunes, desde las 11:00 horas, se tiene programada una reunión entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda.

En la cita se busca abordar los incendios forestales que afectan a las regiones del Ñuble, Biobío y La Araucanía, y coordinar el trabajo en la emergencia.

Revisa también

ADN

“Me comuniqué con el Presidente electo para mantenerlo informado. Nos reuniremos mañana en La Moneda para compartirle información actualizada”, anunció el jefe de Estado este domingo a través de la red social X.

Previo a la reunión, José Antonio Kast sostuvo esta mañana un encuentro con su equipo en torno a la emergencia. Consultado por la prensa sobre la cita con el Presidente Gabriel Boric, respondió: “Trabajemos juntos para recuperar Chile”.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad