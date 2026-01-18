Presidente Boric confirma reunión con Kast por incendios forestales: “En esto tenemos que ser uno”

Desde la región del Biobío, el Presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió a la catástrofe que enfrentan las regiones de Ñuble y el Biobío por los incendios forestales.

Al respecto, el Mandatario abordó la determinación de decretar toque de queda en algunas localidades, señalando que “he mandatado que dispongan de todas las medidas necesarias para el control del incendio y el resguardo de la población”

“Acá el Gobierno y el Estado de Chile tienen que actuar sin ningún tipo de complejo. Si es necesario restringir libertades durante un periodo de tiempo determinado para poder enfrentar los incendios y sus consecuencias, lo vamos a hacer”, agregó.

En esa línea, el Presidente indicó además que “tenemos un número confirmado de 18 fallecidos, y lamentablemente tenemos la certeza de que ese número aumentará”.

Asimismo, designó como enlaces permanentes:

Región de Ñuble: ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, junto a subsecretario de Defensa, Ricardo Montero.

ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, junto a subsecretario de Defensa, Ricardo Montero. Región del Biobío: ministra de Salud, Ximena Aguilera, junto a subsecretario de Interior, Víctor Ramos.

Finalmente, el jefe de Estado confirmó que conversó con el Presidente electo, José Antonio Kast, por los incendios forestales, y que este lunes se reunirá con él tras sostener un Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid).

“Conversé con el Presidente electo, José Antonio Kast, para darle toda la información que teníamos disponible. Él también tendrá conversaciones con autoridades de la zona más tarde”, declaró.

“Esto lo tendremos que afrontar en conjunto. Por lo tanto, Gobierno saliente y Gobierno entrante tenemos que ser uno en el marco de esta catástrofe para responderle a chilenos y chilenas que hoy nos necesitan”, aseveró Boric.

“El Presidente electo Kast me ha manifestado toda su voluntad para trabajar en esa misma línea, y el día de mañana, después del Cogrid, nos reuniremos para compartir la última información y coordinar los trabajos de reconstrucción, que de seguro irán más allá de este Gobierno", cerró el Mandatario.