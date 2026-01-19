;

Gobierno da nuevo balance por incendios forestales: no hubo detenidos en toque de queda y se mantienen 19 fallecidos

“La principal preocupación que debiésemos tener durante el día y que vamos a volver a evaluar con el Cogrid es evitar nuevos focos”, sostuvo el ministro de Seguridad, Luis Cordero.

Sebastián Escares

Gobierno da nuevo balance por incendios forestales: no hubo detenidos en toque de queda y se mantienen 19 fallecidos

Gobierno da nuevo balance por incendios forestales: no hubo detenidos en toque de queda y se mantienen 19 fallecidos / Agencia Uno

En horas de la mañana de este lunes 19 de enero, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, entregó un nuevo balance respecto a los incendios forestales que afectan a la zona centro-sur de Chile.

La autoridad de Gobierno partió señalando que "tuvimos focos de incendios bastante controlados, contribuyó la condición climática tanto en Ñuble como en Biobío".

Revisa también:

ADN

Por otro lado, el secretario de Estado informó que la cifra de fallecidos producto de los siniestros se mantiene en 19 personas.

El toque de queda produjo efectos importantes para el funcionamiento de las operaciones por parte de las instituciones”, explicó Cordero. De hecho, sostuvo que no hubieron personas detenidas durante la última jornada.

Además, el ministro manifestó que “tampoco tenemos reportes de saqueos o situaciones similares a las que ocurrieron ante noche en relación a estos hechos”.

En tanto, las proyecciones para este 19 de enero en las zonas afectadas es de altas temperaturas. “La principal preocupación que debiésemos tener durante el día y que vamos a volver a evaluar con el Cogrid es evitar nuevos focos, porque dadas las condiciones climáticas, eso podría complejizar la situación de los incendios que se encuentran activos en la actualidad”, agregó el jefe de la carera de Seguridad.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad