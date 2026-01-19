Gobierno da nuevo balance por incendios forestales: no hubo detenidos en toque de queda y se mantienen 19 fallecidos / Agencia Uno

En horas de la mañana de este lunes 19 de enero, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, entregó un nuevo balance respecto a los incendios forestales que afectan a la zona centro-sur de Chile.

La autoridad de Gobierno partió señalando que "tuvimos focos de incendios bastante controlados, contribuyó la condición climática tanto en Ñuble como en Biobío".

Por otro lado, el secretario de Estado informó que la cifra de fallecidos producto de los siniestros se mantiene en 19 personas.

“El toque de queda produjo efectos importantes para el funcionamiento de las operaciones por parte de las instituciones”, explicó Cordero. De hecho, sostuvo que no hubieron personas detenidas durante la última jornada.

Además, el ministro manifestó que “tampoco tenemos reportes de saqueos o situaciones similares a las que ocurrieron ante noche en relación a estos hechos”.

En tanto, las proyecciones para este 19 de enero en las zonas afectadas es de altas temperaturas. “La principal preocupación que debiésemos tener durante el día y que vamos a volver a evaluar con el Cogrid es evitar nuevos focos, porque dadas las condiciones climáticas, eso podría complejizar la situación de los incendios que se encuentran activos en la actualidad”, agregó el jefe de la carera de Seguridad.