Fiscalía anuncia investigación por origen de incendios forestales y ordena resguardar “sitios del suceso”

La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, detalló que el Ministerio Público buscará determinar cómo ocurrió el hecho, identificar los fallecidos y apoyar a las víctimas.

Sebastián Escares

Un equipo especializado del Ministerio Público instruyó diligencias a la Policía de Investigaciones (PDI) y a Carabineros de Chile para conocer el origen de los incendios forestales que afectan a la zona centro-sur del país.

El equipo, encabezado por Cristián Paredes, confirmó que se buscará asegurar evidencia temprana y resguardar “los sitios del suceso” para esclarecer cómo inició cada siniestro y quiénes podrían estar involucrados en el origen de los mismos.

Cabe recordar que varios focos se iniciaron a la misma hora en la región de Ñuble y en la región del Biobío, los cuales han dejado un total de 19 personas fallecidas y más de 1.500 damnificados, según el último reporte del Gobierno.

Según consignó La Tercera, Carabineros y la PDI buscarán recabar testimonios sobre los primeros minutos de los incendios, fijar focos para peritajes y revisar registros de cámaras que puedan aportar la identificación de los posibles responsables.

"La experiencia nos indica que, en casi la totalidad de los casos hay intervención de terceros, algunos con problemas mentales, pirómanos, otros accidentes por no tomar medidas", manifestó un policía al medio antes citado.

Los tres ejes de trabajo

La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, indicó que "tenemos a por lo menos tres fiscales trabajando, algunos en el puesto de mando, aquí en la Tercera Comisaría de Penco, otros en terreno, a personal de la Unidad de Víctimas y Testigos, desplegadas con nosotros acá y además en el Servicio Médico Legal“.

En esa misma línea, la fiscal indicó que los tres principales puntos del trabajo, son:

  • Determinar cómo ocurrió el hecho, con instrucciones a equipos especializados.
  • Acompañar en el trabajo de laboratorios y policías en el levantamiento de cadáveres y su respectiva identificación.
  • Apoyar a las víctimas con un despliegue multidisciplinario en zonas afectadas y en el Servicio Médico Legal (SML).

