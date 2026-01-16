En mensaje de Ben Affleck y Matt Damon “personalmente” a los chilenos / Arturo Holmes

Matt Damon y Ben Affleck son dos de los actores más populares de la industria cinematográfica en los últimos años, con una interesante carrera cada uno y gran respaldo por parte de sus fanáticos.

Ambos han trabajado juntos en varias películas y hoy se reúnen nuevamente detrás de cámaras para hacernos una invitación muy especial, personalmente a los chilenos, para ver su más reciente estreno.

Se trata nada más y nada menos que de El botín, una cinta escrita y dirigida por Joe Carnahan a partir de una historia original de Michael McGrale.

El proyecto fue anunciado hace ya varios meses y finalmente hoy ya se encuentra disponible en el amplio catálogo de Netflix sin costo adicional.

La trama sigue a dos policías de Miami que descubren una suma millonaria durante una operación rutinaria. A medida que la noticia del hallazgo se difunde, la confianza entre los miembros del equipo comienza a desmoronarse, generando tensiones y sospechas internas.

Carnahan reconoció que el filme está influenciado por clásicos del cine policial como Serpico, Prince of the City y Heat, de Michael Mann.

Además, la historia se basa en experiencias reales de un amigo cercano del propio cineasta, quien fue agente de narcóticos en Miami, y le enseñó sobre el término “rip”, utilizado para describir incautaciones de dinero, drogas o armas por parte de la policía. (El título original, en inglés es The Rip).