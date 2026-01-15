“Raza Brava”, la serie basada en la historia de la Garra Blanca fue seleccionada para importante festival internacional

La serie Raza Brava, basada en la historia de la Garra Blanca y lo que significa formar parte de la barra de Colo Colo, de cómo era en un comienzo y ser conscientes de cómo ha ido evolucionando, ya está haciendo historia incluso antes de su estreno oficial.

Desde su anuncio oficial con un imponente tráiler, que llega de manera especial a quienes han vivido la experiencia estadio en esos tablones de galería, ha mantenido expectante a los fanáticos.

Pero hoy hace noticia previo a su llegada a las pantallas por un importante reconocimiento a nivel internacional que le permite posicionarse de buena forma, incrementando aún más el hype.

Y es que el proyecto creado y dirigido por Hernán Caffiero (ganador del Emmy Internacional 2018 por Una historia necesaria), fue seleccionado para el Berlinale Series Market 2026.

Se trata de uno de los espacios más relevantes a nivel global en el marco del Festival de Cine de Berlín, compartiendo junto a otras grandes producciones de primer nivel, llevando el nombre de Chile a lo más alto una vez más.

La instancia se desarrollará entre el 15 y el 18 de febrero en la capital alemana, siendo la duodécima edición. En tanto el Festival Internacional de Cine de Berlín (12 al 22 de febrero de 2026) celebrará su 76ª edición.

Junto al talento y la cultura chilena, este reconocimiento representa un hito significativo para una serie que aborda la realidad de la GB, desde una perspectiva dramática basada en hechos reales.

Raza Brava cuenta con cuatro capítulos que, de la mano de Caffiero, marca el debut de la productora DeCulto, en colaboración con Atómica Chile, con distribución a cargo de The Media Pro Studio y Wild Sheep Content, bajo la presentación del Consejo Nacional de Televisión (CNTV).​

Su estreno está agendado para este 2026.