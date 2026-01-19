Este lunes llegó Juan Martín Lucero a Chile para convertirse en el cuarto refuerzo de la Universidad de Chile, armando un ataque de mucha jerarquía en los azules, que ya se ilusionan con ser campeones de la Liga de Primera luego de nueve años de sequía.

Para ser exactos, la última vez que el “Romántico Viajero” se consagró en Primera División fue en 2017, con Ángel Guillermo Hoyos como entrenador.

En la edición de Los Tenores de este lunes, nuestros panelistas recordaron aquella campaña del cuadro universitario, pero más allá de rememorar el juego de ese plantel, también se acordaron de los llamativos apodos que imponía el DT argentino.

Gonzalo Jara, campeón con esa escuadra en 2017 y hoy miembro del equipo de ADN Deportes, recordó los sobrenombres que Hoyos les puso a varios de sus compañeros —y a él mismo—, con una fuerte inspiración en el FC Barcelona.

De hecho, al defensor bicampeón de América con La Roja lo apodó el “Piqué”, asociando su buena habilidad con el balón y sus cualidades defensivas a las de Gerard Piqué, zaguero ya retirado del club español y considerado una leyenda.

En la zona ofensiva, a Felipe Mora, goleador de esa Universidad de Chile campeona, le puso “El Guaje”, el mismo apodo que tenía David Villa en el Barcelona. En cambio, a Matías Rodríguez siempre lo comparó con Dani Alves, el lateral brasileño que brilló también en España.

Además, a Nicolás Guerra, quien por esos tiempos recién debutaba con los azules, le dejó el sobrenombre con el que aún es conocido: el “Kun”, ya que su baja estatura y buena potencia física le recordaban a Sergio Agüero, delantero argentino de similares características.