Salomón Rodríguez se cobra “revancha” de su paso por Colo Colo en Uruguay

Colo Colo no levanta cabeza en torno a sus últimos resultados durante su estadía en Uruguay para realizar la pretemporada.

A la caída que sufrieron ayer domingo ante Alianza Lima, los albos tuvieron otro tropiezo en Montevideo hoy lunes.

Esto pues, al igual que tras su victoria por penales ante Olimpia, los suplentes y quienes tuvieron poca acción en el último partido jugaron un amistoso a puertas cerradas.

En este caso, fueron 70 minutos contra el Montevideo City Torque, donde lo más destacado fue que el central Joaquín Sosa volvió a jugar tras la fatiga muscular que lo aquejó en su debut con los albos.

El problema es que los charrúas le propiciaron un dolor de cabeza a Colo Colo al imponerse por 2-0.

La mayor ironía, además, es que uno de los tantos del Montevideo City Torque fue obra de Salomón Rodríguez, que llegó a préstamo desde el cuadro albo tras un 2025 en que no tuvo mayor figuración con el elenco popular.