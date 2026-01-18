Colo Colo sufrió su primer traspié de la temporada 2026. Este domingo, en el Estadio Parque Viera de Montevideo, el “Cacique” no pudo ante Alianza Lima y cayó por 3-2 en su segundo partido amistoso por la Serie Río de La Plata.

El equipo de Fernando Ortiz salió a la cancha con varias modificaciones respecto a su partido anterior frente a Olimpia. Entre las novedades destacó la titularidad de Esteban Pavez, Jeyson Rojas y el juvenil Francisco Marchant.

Sin embargo, a los albos les costó asentarse y, pasada la media hora de juego, llegó la apertura del marcador mediante Paolo Guerrero (32′). El veterano delantero peruano recibió el balón afuera del área, giró y sacó un disparo colocado al segundo palo que hizo estéril la volada de Fernando de Paul.

Para la segunda fracción, Ortiz recurrió a dos de sus nuevos refuerzos: Javier Méndez y Maximiliano Romero, quienes ingresaron junto a Cristián Zavala y Tomás Alarcón. Los cambios le dieron otro impulso a Colo Colo, que consiguió el empate por medio de Javier Correa (70′).

No obstante, la alegría del “Cacique” duró poco y nada. Apenas tres minutos más tarde, Luis Ramos (73′) recibió un balón libre en el centro del área y conectó un exigido cabezazo para poner el 2-1 a favor de los dirigidos por Pablo Guede.

Aunque Correa (80′) concretó su doblete y logró igualar nuevamente la cuenta, Alan Cantero (82′) se lució con un golazo desde fuera del área y selló el definitivo 3-2 para Alianza Lima en Montevideo.

Ahora, Colo Colo deberá dar vuelta la página y enfocarse en su último amistoso en la Serie Río de La Plata, frente a Peñarol el próximo miércoles 21 de enero a las 21:00 horas en el Estadio Centenario de Montevideo.

Revisa los goles de la derrota de Colo Colo ante Alianza Lima

CAMBIO DE FRENTE DE ADVÍNCULA, JUGADÓN DE CASTILLO Y GOLAZO DE PAOLO GUERRERO: así llegó el 1-0 de Alianza Lima ante Colo-Colo en la Serie Río de la Plata.



APARECIÓ EL 9: zurdazo inatajable de Javier Correa para el 1-1 de Colo Colo vs. Alianza Lima.



OTRA VEZ AL FRENTE ALIANZA LIMA: Ramos estampó el 2-1 de los Blanquiazules ante Colo-Colo.



DOBLETE DEL GOLEADOR: Javier Correa ganó en el área y marcó el 2-2 parcial de Colo Colo contra Alianza Lima.



