El presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edmundo Valladares, se encuentra en Uruguay para sumarse a la pretemporada del equipo en Montevideo, pero eso no impide que desde allá anuncie medidas de ayuda para la gente afectada por los incendios forestales en el sur de Chile.

En conversación con Los Tenores de la Tarde, el dirigente anunció que habilitarán el Estadio Monumental como centro de acopio y lanzarán una campaña para que todo el pueblo albo pueda aportar en ayuda de las personas afectadas en la Región del Biobío.

“Es una tragedia muy grande, muy triste todo lo que está ocurriendo. Muchas personas han perdido la vida, hay un daño muy grande en las viviendas, se estima que se perderán cerca de mil”, comenzó señalando Valladares.

Respecto a la habilitación del recinto de Macul, confirmó: “Como Club Social y Deportivo Colo Colo estamos impulsando una campaña para que todos los colocolinos puedan acercarse al Estadio Monumental. Vamos a partir el miércoles en la mañana con un centro de acopio en las oficinas del CSyD y, probablemente, también en el sector Océano. En primera instancia, va a durar hasta el día sábado”.

“Es imposible restarse. Colo Colo tiene un rol social importante y presencia en todo el país. Somos una institución social y deportiva, y en este momento nuestro pensamiento está con la gente que la está pasando mal. Vamos a estar poniendo nuestro grano de arena, como gran parte de la sociedad civil en Chile”, sentenció Edmundo Valladares.