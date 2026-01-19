Cepeda cerca de dejar Colo Colo y partir a Europa: se ausentó del entrenamiento y tuvo reuniones con Mosa

Colo Colo sigue con su pretemporada en Uruguay, donde este lunes sufrió una sensible baja tanto en los entrenamientos como en el amistoso a puertas cerradas ante Montevideo City Torque: Lucas Cepeda.

Además, el domingo tampoco fue parte de la derrota ante Alianza Lima. Según el propio DT albo, Fernando Ortiz, su ausencia frente a los peruanos se debió a problemas estomacales, aunque una posible salida del club también aparece como una alternativa para explicar su falta en las prácticas.

Según información de ADN Deportes, el Elche, de la Primera División de España, llegó con una oferta muy potente para quedarse con el seleccionado nacional, la cual ya está siendo analizada.

De hecho, durante los últimos días en el hotel donde se encuentra concentrado Colo Colo, el formado en Santiago Wanderers ha sostenido diversas reuniones con el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, y el gerente deportivo, Daniel Morón.

Más allá de que no haya agendada una reunión de directorio para votar alguna propuesta concreta, lo cierto es que el Elche viene muy en serio por Lucas Cepeda, y el deseo del jugador de salir de Chile estaría más cerca que nunca.