Ortiz aborda la derrota de Colo Colo ante Alianza Lima y lanza un aviso para la dirigencia alba por el mercado de pases

El entrenador del “Cacique” también se refirió a la posibilidad de que Lucas Cepeda salga del club en este periodo de transferencias.

Daniel Ramírez

Cristian Alvarado

ADN DEPORTES / CRISTIAN ALVARADO

ADN DEPORTES / CRISTIAN ALVARADO

Este domingo por la noche, Colo Colo cayó por 3-2 ante Alianza Lima en el torneo amistoso Serie Río de la Plata, en Uruguay. Tras el partido, Fernando Ortiz no dramatizó por la derrota y rescató el lado positivo del juego que mostraron los albos.

“Más allá del resultado, que a nadie le gusta perder, vi al equipo más suelto, quizás en el primer tiempo no tanto como en el segundo. Después, llegaron los goles, que eso también es importante. Siempre estuvimos abajo del marcador, pero los chicos pudieron reponerse ante un resultado adverso”, señaló el DT del “Cacique” en diálogo con los medios.

Además, el entrenador argentino explicó la ausencia de Lucas Cepeda ante Alianza Lima. “Lucas está con un estado estomacal delicado”, comentó.

En la misma línea, abordó la posibilidad de que Cepeda salga de Colo Colo en este mercado. “Cuando el libro de pases aún sigue abierto puede haber gente que venga o se pueda ir. Lo hablaremos con el presidente si se da esa situación”, sostuvo.

Fernando Ortiz también habló de la opción de fichar a un arquero para que compita con Fernando De Paul. “Me voy a sentar de nuevo con Aníbal Mosa y veremos la situación del refuerzo. A mí me gusta tener competencia, estando en una institución grande como Colo Colo es necesario tener competencia”, aseguró.

Por último, el técnico lanzó un claro aviso para la dirigencia del “Cacique”. “Hasta que no cierre el libro de pases, yo no voy a cerrar el plantel”, concluyó.

